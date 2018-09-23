На «Карте нарушений на выборах» появилось свидетельство покупки голосов против Шпорта

В Сети появилась запись разговора, в ходе которого неизвестный предлагает заплатить 1,5 тыс. рублей за фотографию заполненного бюллетеня в поддержку «правильного кандидата» на выборах губернатора в Хабаровском крае, уточняя, что деньги предлагаются только в том случае, если выбран не кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт.

Жалоба на подкуп избирателей опубликована на сайте «Карта нарушений».

Судя по записи, за присланный бюллетень с отметкой за «правильного кандидата» «честно» предлагается 1,5 тыс. рублей.

Издание «Тихоокеанская звезда» отмечает, что начало второго тура выборов губернатора Хабаровского края сопровождалось специфическими нарушениями.

По сведениям издания, накануне голосования, 22 сентября, когда на территории региона был объявлен «день тишины», велась агитация за кандидата в губернаторы Сергея Фургала. Об этом заявил член Общественной палаты России, кандидат политических наук Максим Григорьев.

По словам Григорьева, в«день тишины» на центральной площади Хабаровска транслировалась реклама в пользу Фургала на большом экране. Кроме того, по городу передвигался автомобиль с плакатами кандидата от ЛДПР под стеклом, а его агитационная продукция распространялась по домам.

Григорьев подчеркнул, что это очевидные и грубейшие нарушения избирательного законодательства. Он также отметил, что информация о нарушениях зафиксирована и отправлена в избирательную комиссию Хабаровского края.

Издание отмечает, что Максим Григорьев представляет Общественную палату России в информационном центре региональной ОП, открывшемся в воскресенье в Хабаровске для наблюдения за чистотой выборов.

Напомним, в Хабаровском крае началось голосование во втором туре выборов губернатора.

Проведение второго тура на выборах губернатора в Хабаровском крае стало необходимым, поскольку в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не получил более 50% голосов: кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал тогда набрал 35,81% голосов избирателей, а кандидат от «Единой России», действующий глава региона Вячеслав Шпорт – 35,62%.