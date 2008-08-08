Как живут в «матрешке» на Крайнем Севере

Взгляд
6 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
Разделы

Придумана особая схема для спасения рубля

К концу сентября рубль может укрепиться до 66 по отношению к долларуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Стало известно о масштабных мерах, которые намерен предпринять Центробанк для противодействия падению курса рубля. Речь идет в первую очередь о рекордных закупках иностранной валюты, причем по особой, ранее не применявшейся схеме. Это не только поможет рублю укрепиться, но и позволит решить некоторые задачи, важные для бюджета. Подробности...
Перейти а раздел…

Оппозиция объявила Навального новым попом Гапоном

Навальный повторяет ходы попа Гапона, обманывая сторонников и зазывая их на якобы согласованный митингФото: Дмитрий Серебряков/ТАСС,wikipedia.org
Либеральные журналисты и политики объявили о своем недоверии к акции протеста, назначенной Алексеем Навальным на единый день голосования. Очередной конфликт между оппозиционерами откалывает от Навального активистов с разных флангов – от системных либералов до радикальных оппозиционеров. Подробности...
Перейти а раздел…

Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему в Швеции решили бороться с «Северным потоком – 2»

Шведы хотят подложить свинью соседней Германии, у чьих берегов уже вовсю прокладывают трубы для «Потока»Фото: Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Антироссийское лобби в парламенте Швеции решило отметить старт нового политического сезона попыткой реванша в борьбе против «Северного потока – 2». Кабинет министров дал добро на проект еще три месяца назад, однако теперь представители всех партий требуют отменить это решение. Члены парламента даже назвали юридический способ, как заблокировать проект газопровода. Что заставило шведов резко поменять позицию и каковы их шансы на успех? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Всё было сделано так, чтобы вновь ткнуть пальцем в Россию

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Фотографии явно появились не вчера. И следовало бы сразу передать их Следственному Комитету России по дипломатическим каналам. Тогда российская сторона могла бы подтвердить или опровергнуть хотя бы гражданство этих людей. Но нет! Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Наглость против позорища. Кто кого сборет?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Коллеги тут же вписались в теоретические разборы, цепенея от степени своей осведомленности в работе разведок мира. Они готовы объяснять откровенный бред в деле Скрипалей в пользу Всемогущей Британской Разведки. Но это пусть остается на их совести, которая давным-давно была продана Гусинскому с Березовским, а новой с тех пор так и не куплено. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Коучинг с русским акцентом – беда или недоразумение?

Андрей Бабицкий, журналист
Многие из тех, кто побывал на проповеди на стадионе «Олимпийский», рассказывали, какое волшебное воздействие на них оказал бизнес-гуру Тони Робинсон. Но русский авось обязательно одолеет английский success. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Порошенко провоцирует новыми названиями частей ВСУ

    Иосиф Кобзон: Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть из биографии страны

    Трамп подталкивает Европу дружить с Путиным

      Перейти а раздел…

      Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей

      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
      Подробности...

      Опубликованы фотографии элементов первой советской баллистической ракеты

      Опубликован уникальный исторический фотоальбом о создании первой советской дальнобойной баллистической ракеты. Р-1 была создана в Советском Союзе по образцу ракеты A4 («Фау-2») немецкого конструктора Вернера фон Брауна
      Подробности...

      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Лавров назвал выдумщиками авторов истории об отравлении Скрипалей

          Главная тема


          Почему в Швеции решили бороться с «Северным потоком – 2»

          политическое хамство


          В России ответили обвинившему лично Путина британскому министру

          аэропорт Гэтвик


          Скотленд-Ярд объяснил нестыковки с фото подозреваемых по делу Скрипалей

          «сделаем, только по приказу»


          Вдова Захарченко призвала бойцов ДНР к дисциплине и пообещала отомстить за мужа (видео)

          российский миллиардер


          Абрамович принял меры против санкций США

          официальный ответ


          В разбившемся самолете Качиньского был самовольно установленный Польшей прибор

          спецназ пропаганды


          Стало известно, кто в США возглавит информационную борьбу с Россией

          непризнанные республики


          Киев подготовил реальный план военного разгрома ДНР

          демографическая катастрофа


          Как России относиться к бегству жителей с Украины

          «результативная магия»


          Андрей Бабицкий: Оснований зубоскалить из-за банальностей коуча Тони Робинсона не так уж много

          «церковный раскол»


          Сергей Худиев: Что же произошло на самом деле и почему этот Томос так важен?

          «миссионерская позиция»


          Андрей Тесля: Говоря о патриотическом воспитании – говорят обычно на самом деле об имитации

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          Как живут в «матрешке» на Крайнем Севере

          30-летний Дмитрий Артюхов стал одним из самых молодых региональных руководителей в России   6 сентября 2018, 17:10
          Фото: Андрей Ткачев/ТАСС
          Текст: Юрий Васильев,
          ЯНАО - Тюмень - Москва

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          «Ямал – та территория, которая будет привлекать новых и новых людей», – говорит спецкору газеты ВЗГЛЯД и. о. губернатора Дмитрий Артюхов. Это самый молодой руководитель региона в стране. Ямал (часть т. н. региона-матрешки – Тюменская область, ЯНАО, Югра) ежегодно пополняет бюджет страны на триллион рублей, но и ему нужен импульс развития, новые жители. Чем же Артюхов собирается заманивать их к себе на Крайний Север?

          – Дайте свободы! – поют трое подростков с гитарами, усевшись в Студенческом сквере города Лабытнанги, ЯНАО. Скамейки в сквере – в виде огромных стальных шпаргалок. Посередине – черный камень, он же гранит науки: тоже формулы и изречение «Ниву знаний впопыхах не вспашеш» - снабженное выдолбленным в граните смайликом (орфография сохранена). То ли концепция, то ли вышли из положения – думай, как хочешь.

          Сквер. Парк «Юбилейный» – с зелеными скульптурами, мраморной беседкой и прочими изысками садово-парковой планировки. Новый, современнейший детский сад, почти законченный ледовый корт и многое другое – подарки, который Лабытнанги принимает к 150-летию: полторы сотни лет назад здесь на берегу Оби впервые поселились люди. До сих пор ничего подобного здесь, на Полярном круге, не было. Невзирая на все газовое богатство региона.

          – В основном за счет возможностей окружного бюджета, – отвечает и.о. губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на вопрос из серии «за чей счет банкет». – Ямал – один из немногих регионов-доноров. Есть крупные проекты, текущая конъюнктура благополучна – делаем то, что давно пора было сделать. И это, и заняться, наконец, вплотную аварийным жильем...

          * * *

          (фото: Юрий Васильев)
          (фото: Юрий Васильев)

          Дом 6 по улице Комарова в Лабытнанги – «БАМовка» по-дальневосточному, здесь же либо так, либо просто «деревяшка» – в принципе отслужил свое еще при развитом социализме и освоении Крайнего Севера: одноэтажный барак, где о новых временах напоминают разве что тарелки телеантенн. Дом – не то, чтобы последняя «БАМовка» в Лабытнанги, далеко нет. Но аварийное жилье тут сносят куда более активно, чем раньше. А все еще имеющееся – благоустраивают. На стендах «было – стало», установленных на улице Гиршгорна, изрытый двор около очередной «деревяшки» обретает асфальт и скамейки. Вокруг фотостендов – реальные новые многоквартирные дома, что выглядит куда более обнадеживающе.

          Сносят и расселяют постепенно, но верно – несмотря на трудности строительства за Полярным кругом. Строят тут и по линии муниципального жилья, и с ипотекой – ЯНАО сейчас на первом месте по доступности жилищных кредитов, а из тройки не выпадает никогда.

          – Но здесь есть сложный вопрос, связанный с философией жизни на Севере, – предупреждает Дмитрий Артюхов.

          – За один день не сделаешь так, чтобы люди стали относиться к Северу как к месту, куда стоит вкладывать свои накопления для постоянной жизни.

          Ощущение «приеду года на три и уеду» – у многих из тех, кто остается тут навсегда.

          – Это очень по-русски: нет ничего более постоянного, чем временное.

          – Точно так. Когда наши города приобретают другой вид, наполняются парками, новыми школами, детсадами – начинает меняться и философия.  Когда за окном печальный пейзаж, полное ощущение временности, нет благоустройства – философия остается прежней, – констатирует Артюхов. – Соответственно, северяне копят деньги и реализуют свои возможности покупки жилья за пределами округа – от Тюмени до юга страны, того же Краснодарского края.

          * * *

          Что правда, то правда: реализуют, и еще как. В Тюмени как раз достраивают огромный микрорайон «Ямальский-2» – что означает, как минимум, наличие микрорайона «Ямальский-1». Программа «Сотрудничество» – внутри большой «матрешки» из трех регионов – предполагает, помимо прочего, и закрепление переселенцев с Ямала на «юге Тюменской области». Так в «матрешке» называют собственно Тюменскую область, с центром в Тюмени.

          Принцип «кончилась работа – на Крайнем Севере делать нечего», похоже, будет работать еще долго. Впрочем, не принципом единым.

          – Три региона – мы, Ямал, Югра – связаны неразрывно. Даже не экономически, а человечески, – объясняет Александр Моор, и.о. губернатора соседней Тюменской области. – В 60-80-е годы шло освоение Крайнего Севера, и с тех пор люди не разделились. Кто-то работал за Полярным кругом – переехал сюда. Кто-то здесь живет, а дети там работают. Потом, наши вузы были всегда заточены на подготовку специалистов-северян. И северные школьники, особенно ямальские – там вузов своих нет – едут учиться сюда, потом возвращаются... Основа наших взаимодействий – человеческие судьбы, их невозможно разорвать. Плюс разные климатические условия.

          В Югре, на Ямале климат более суровый, у нас - помягче. Соответственно, ямальцы, после того как поработают на севере, приезжают сюда.

          – Или сразу на ту же Кубань, там северян изрядно.

          – В 90-х – нулевых, когда здесь не было такого строительства, ехали в основном за пределы «матрешки», – подтверждает Моор. – И сейчас едут, конечно. Просто с точки зрения медицины резкая смена климата показана далеко не всем. Поэтому более комфортно, конечно, переезжать сюда.

          – Конечно, хорошо, что наши люди имеют такие возможности, – признает и Дмитрий Артюхов. – Но хотелось бы, чтобы они улучшали свои жилищные условия и здесь, чтобы эта работа велась не только бюджетными средствами. Это большая работа – примерно на среднесрочную перспективу.

          * * *

          Жизнь в «матрешке» – и прежде всего, интеграционную программу в ее рамках – Дмитрий Артюхов считает еще одним грамотным решением предшественников. На этот раз – не из Госплана, а поближе:

          – Сергей Семенович Собянин... вы, надеюсь, не забыли, что он был губернатором Тюменской области? – с улыбкой осведомляется Артюхов. – Ну так вот... Собянин, глава ХМАО Александр Васильевич Филипенко и Юрий Васильевич Неелов, руководивший нашей администрацией, придумали умную конструкцию под названием «Сотрудничество». Наши регионы независимы, у каждого – своя программа развития. Но в рамках «Сотрудничества» делается много разных добрых дел – это и здравоохранение, и строительство, и переселение, и строительство дорог, и поддержка агропрома...

          (фото: Юрий Васильев)
          (фото: Юрий Васильев)

          Понять специфику «региона-матрешки», помимо прочего, можно в единый день голосования. Руководителя ЯНАО выберет Законодательное собрание – из трех кандидатов, предложенных президентом страны. А собственно на участках люди проголосуют за тех, кто идет в губернаторы Тюменской области. И кроме того, подчеркивает Артюхов, в день выборов пройдет опрос жителей Ямала по «Сотрудничеству»:

          – Пусть люди скажут, что для них важнее. Из этого будем формировать контуры «Сотрудничества» на ближайшие годы. Мы примерно представляем приоритеты – но лучше еще раз спросить жителей. Может, какие-то акценты поменялись местами – время идет. Для какого-то города проблема номер один – ЖКХ. Для соседнего – дороги...

          – Сколько от соседа до соседа на Ямале, не напомните?

          – Ну, может быть и несколько сотен километров, – говорит Дмитрий Артюхов. – В любом случае, внутри каждого муниципалитета более важным, чем остальное, представляется что-то свое. Это нам и предстоит еще раз выяснить. И переложить в решения.

          * * *

          В сухом остатке, когда речь идет о Крайнем Севере, Дальнем Востоке и прочих территориях прорывного развития и нелояльного климата, – остаются два направления административной мысли. Первое – заниматься улучшением жизни тех, кто уже живет там. Второе – привлекать людей из остальной России в надежде на то, что они-то это развитие и обеспечат.

          Доктрины, при всем стремлении властей их объединить – по сути разные. Начиная идеологией и заканчивая тем, что денег на все и сразу не бывает не только в российской природе. Соответственно, и отвечают на вопрос «что важнее?» – везде по-разному.

          – Для нас главное, чтобы развивался регион, – определяет Дмитрий Артюхов. – Порой для того, чтобы он развивался успешно, нужна новая кровь. К примеру, строительство той же Сабетты, которой мы очень гордимся, на пике своем «потребляло» 32 тысячи работников. Умножим как минимум на три человека – семьи же, – и получаем практически стотысячный город. А к моменту финального запуска завода сжиженного природного газа в Сабетте будет работать меньше тысячи человек. Ямал – та территория, которая будет привлекать новых и новых людей, и мы будем создавать для них все условия.

          Но сохранение тех, кто живет на Ямале постоянно – главная задача, подчеркивает Артюхов. Не только региональная, но и общероссийская, геополитическая:

          – Россия – должна быть в Арктике. Благодаря нашим природным ресурсам, есть экономическая основа для сохранения и развития населения. Поэтому города в Арктике должны быть.

          Россияне должны жить в Арктике, обустраивать ее, знать, как здесь жить. Для того, чтобы быть великой арктической державой, необходим постоянный опыт жизни в этих суровых условиях.

          Если все будут жить в районе Москвы или Новороссийска – наверное, это будет не совсем правильно... Так что направления, о которых вы говорите – вполне возможно, в чем-то разные. Но краткий ответ такой: прежде всего – сберегать. А по мере потребности – привлекать из остальной России лучших из лучших.

          Таковые, безусловно, потребуются: Сабетта, Ямал-СПГ – вахтовые проекты. Спорить со здравым смыслом и создавать новые города вокруг них на Ямале не планируют.

          – Что же до городов имеющихся – далеко не дураками были наши предшественники, – подчеркивает Дмитрий Артюхов. – Которые в отличной системе Госплана – да, считаю этот опыт отличным, особенно для развития Крайнего Севера – умели просчитывать многие варианты, делать хорошую аналитику. И принимать решения: такие уникальные промыслы, как Новый Уренгой, как Ямбург – развивать из постоянных городов. Это другая культура труда. Другое отношение к своему рабочему месту. Другая философия. И другие результаты, разумеется.

          Как результат, сегодня Ямал дает бюджету более триллиона рублей доходов в год.

          – Только налоговых, таможенные платежи не берем, – говорит и.о. главы ЯНАО. – Хотя, если учесть, что до 90%  российского газа добывается на Ямале – рассчитать несложно... Получилось бы так, если бы тут были не города, а сплошные вахтовые поселки? Вопрос. В любом случае, Крайний Север должен быть разным. Но комфортным.

          – Как привлекать «новую кровь» на Север – кроме традиционных зарплат?

          –  К сожалению, они уже ненамного выше, чем в крупных городах, так что этот эффект постепенно теряется, – признает Дмитрий Артюхов.

          – Но, может, москвича к нам и не заманишь – а вот из Курганской, Омской области сюда приедут с удовольствием.

          Врачи едут охотно – особенно после реализации майских указов-2012: двести процентов от средней зарплаты по Ямалу – это 160-170 тысяч.

          – А начинающему?

          – Меньше, конечно. Средняя температура по больнице – спорная категория, согласен. Но понятно, что тот, кто получает меньше – говорит об этом громче. А кто получает 160 или даже больше – как правило, в дискуссиях не участвует. Поэтому обопремся на статистику, с ней не поспоришь.

          Зарплатами, уверен Дмитрий Артюхов, дело никак не ограничивается:

          – На Севере удается делать более успешные карьеры. Молодые главврачи, молодые директора... Да ваш покорный слуга – в свои тридцать – тоже в чем-то показательный пример. Вырос в Новом Уренгое, работал здесь. Вот, наработал.

          На ваш взгляд

           
          Кремль продолжает менять губернаторов. Нужно ли менять главу вашего региона?




          Обсуждение: 56 комментариев
          – Министр есть теперь – Дмитрий Кобылкин, глава Минприроды.

          – И не один: Владимир Владимирович Якушев (министр ЖКХ и строительства РФ – прим. ВЗГЛЯД) тоже наш, – напоминает Артюхов. – Почти все губернаторы тюменской «большой матрешки» – выходцы с Ямала. Якушев стал губернатором Тюменской области в 37 лет. А почему? Потому что в тридцать лет он стал руководителем одного из крупнейших региональных банков. Где такое возможно, в тридцать-то? На Ямале – возможно. Здесь реализуются крупные проекты. Здесь можно себя найти. И находят.

          * * *

          Паром Лабытнанги-Салехард – пока что единственная связь между двумя городами - застывает на середине Оби.

          – Это кстати, – говорит Дмитрий Артюхов. – Гляньте направо – там будет железнодорожный мост. Уже погружают опоры и тестируют конструкции, чтобы вскоре начать работу со сваями.

          Северный широтный ход – стоимостью более 235 миллиардов рублей – начнут строить уже в следующем году. Позади проекты, расчеты и споры – прежде всего, по поводу того, как профинансировать много сотен километров связи между двумя имеющимися железными дорогами, Северной и Свердловской. В результате вышли на концессию: к государству на строительстве СШХ присоединится компания, созданная ОАО РЖД.

          (фото: Юрий Васильев)
          (фото: Юрий Васильев)

          – Окупится все это абсолютно просто, – уверен Дмитрий Артюхов. – Я сам приложил руку к тому, чтобы проект был переложен на формат концессии – где строго прописаны обязательства сторон. Экономика Северного широтного хода очевидна: транспортные артерии в стране требуют модернизации, должны появляться новые железные дороги. На Севере генерируется все большее количество груза. Он опускается на нашу классическую магистраль – Транссиб, создавая дополнительное напряжение: там ведь и своего груза хватает. Сейчас есть время и возможность сконцентрироваться и наконец-то решить вопрос с Северным широтным ходом.

          Как показывает практика, указывает и.о. губернатора Ямала, любая транспортная инфраструктура – особенно в России, где ее огромный дефицит – дает результат лучше самых оптимистичных прогнозов. В подтверждение Дмитрий Андреевич приводит пример от коллег из РЖД:

          – Недавно запущенная Московская кольцевая железная дорога уже на третий месяц работы вышла на оптимистичный показатель 2020 года. Это к вопросу о востребованности – и о том, как мы зачастую не понимаем перспектив, которые несет с собой железная дорога.

          – А еще есть БАМ – некогда перспективный, а теперь требующий интенсивной реанимации.

          – Здесь нет ситуации «сначала строим дорогу, потом появляется груз», - поправляет Дмитрий Артюхов. – Груз уже существует – тот самый, который триллионы в бюджет приносит. Вопрос в том, как его лучше и эффективнее отправить. Нам везти сырье на Балтику через Северный широтный ход гораздо выгоднее, чем опускаться вниз по карте на Транссиб – через Екатеринбург – и опять наверх, к портам услуги...

          * * *

          С Антоном Алихановым, губернатором Калининградской области, Дмитрий Артюхов познакомился недавно – на Клязьме, где проходил форум «Территория смыслов».

          – Понятно, что оба мы испытываем повышенное внимание из-за возраста, – говорит и.о. главы ЯНАО. – Он пока – самый молодой из действующих губернаторов. Если мне окажут доверие, то я его с этого места потесню. Но, думаю, и в этом случае я не слишком долго останусь в самых младших руководителях регионов. Время быстро летит, не успеваешь оглянуться.

          За деятельностью своего калининградского коллеги ямальский руководитель, по всей видимости, следит:
           
          – Видно, что человек всем сердцем болеет за вверенный ему регион. Старается подходить ко всему неформально, активно подключается. Вот вам качества молодого руководителя: может, нет седых волос от опыта многих десятилетий – зато есть энергия, огромное желание показать результат, сделать жизнь лучше. Друзья, живущие в Калининграде, довольны динамикой, которая появилась в регионе. С удовольствием и постоянно наблюдаю за успехами Антона Андреевича. 
           
          – Где наблюдаете-то?
           
          – Разумеется, в социальных сетях. Мы друг у друга во взаимных подписках, - отвечает Артюхов.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............