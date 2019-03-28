Названа причина обысков в правительстве Хабаровского края

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России проводят обыски в кабинете зампреда правительства Хабаровского края Владимира Хлапова, сообщил близкий к следствию источник.

«Обыски проводятся в кабинете Хлапова и на верхних этажах в здании правительства», – сказал источник РИА «Новости».

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официально подтвердила обыски в правительстве региона. Она уточнила, что процедура осуществляется в рамках «лесного дела».

Одновременно с обысками в здании правительства края обыски проводятся в коммерческих организациях Хабаровска.

«Обыски и задержание Ишаева – это связанные между собой события», – сказал источник.

Ранее в четверг стало известно о задержании в Москве Виктора Ишаева – бывшего полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (2009-2013 годы), экс-министра по развитию Дальнего Востока (2012-2013), академика РАН. В 1991-2009 годы он занимал пост главы администрации/губернатора Хабаровского края.

18 марта также сообщалось об обысках в правительстве Хабаровского края, после которых было возбуждено уголовное дело о хищении более 1 млрд рублей против бывшего чиновника правительства региона, курировавшего лесную отрасль.