Порошенко допустил возможность двусторонних переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко сказал, что не исключает двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что основные вопросы при этом должны обсуждаться с участием международных партнеров.

«Могут ли быть двусторонние переговоры? Ну, конечно, мы суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших мировых партнеров по проукраинской коалиции. Очевидно, что слабее», – цитирует Порошенко «РИА «Новости».

Напомним, ранее Порошенко жаловался американским СМИ, что Путин не ответил на его телефонный звонок после провокации в районе Керченского пролива.

В Кремле исключили возможность разговора Путина и Порошенко в ближайшее время. Российский президент объяснял, что не отвечает на телефонные звонки украинского лидера, потому что не хочет участвовать в его избирательной кампании.

Во время визита в Крым и Севастополь Путин сказал, что с нынешним руководством Украины вряд ли можно «сварить кашу» и добиться какого-то позитивного результата. Президент добавил, что Москва будет готова выстраивать отношения с Киевом, когда там восторжествует здравый смысл.