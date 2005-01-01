Порошенко подтвердил слова Путина о невозможности «сварить кашу» с властями Украины

Петр Порошенко прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о невозможности «сварить кашу» с нынешним руководством Украины, заявив, что «варить кашу» не собирается.

По словам Порошенко, его администрация «мобилизовала мировую поддержку Украины относительно (...) относительно применения санкций против Российской Федерации для мотивации России политико-дипломатическим путем», передает ТАСС.

«Относительно того, что кто-то с кем-то там «каши не сварит», я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты», – заявил Порошенко в прямом эфире канала ICTV.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, сказал, что с нынешним руководством Украины вряд ли можно «сварить кашу», добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений». Он добавил, что Москва будет готова выстраивать отношения с Киевом, когда там восторжествует здравый смысл.