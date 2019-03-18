Путин: Деятельность руководства Украины вызывает оторопь

Президент России Владимир Путин заявил, что деятельность нынешнего руководства Украины вызывает оторопь.

По его словам, диалог с Украиной можно будет выстраивать лишь тогда, когда в Киеве восторжествует здравый смысл, передает РИА «Новости».

Российский президент также отметил, что украинцы сейчас запуганы и боятся даже позвонить родным, так как СБУ ведет прослушку. Однако он считает, что глубокие корни смогут взять верх над «политической пеной».

Путин добавил, что не сомневается в спокойной жизни и отсутствии ущемленности украинцев в России, в том числе и в Крыму. Президент подчеркнул, что украинцы являются третьей по численности этнической группой в стране.