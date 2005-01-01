«Учительница в купальнике» решила обучать поведению в соцсетях

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко сообщил, что предложил учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой, которая была вынуждена уволиться из школы из-за якобы откровенных фотографий в Сети, разработать и преподавать учителям правила поведения в соцсетях.

Костенко сообщил, что предложил Кувшинниковой «модуль разработать – безопасное ведение соцсетей для учителей», и та согласилась, передает ТАСС.

Он добавил, что уволенный педагог «будет вести такую программу в местном институте повышения квалификации учителей».

Также Кувшинниковой предложили три варианта профессиональной самореализации в краевой системе образования.

«Она посоветуется с семьей и решит. Точно остается в образовании, а эта программа для учителей – это дополнительное предложение», – отметил Костенко.

Ранее сообщалось, что Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения министерства образования Алтайского края подыскать для нее «достойные вакансии».

Напомним, занимающаяся зимним плаванием и поддерживающая здоровый образ жизни Кувшинникова выложила в Сеть фотографии, на одной из которых она в спортивном купальнике, а на другой – в легком платье на фоне снега.

Это не понравилось матери одного из учеников, она подала жалобу директору учебного заведения. Кувшинникова рассказала, что из-за конфликта «со стороны руководства начались постоянные придирки, проверки, оценки педагогического подхода», из-за чего она написала заявление об уходе.

При этом в той школе учится сын Кувшинниковой, которого бывшие коллеги учительницы якобы тоже впутали в скандал – так, один из преподавателей развивает конфликт с ребенком и «угрожает не допустить до ЕГЭ».

По данным мэрии Барнаула, в школе были проведены проверки, и фактов давления на женщину и ее сына выявлено не было.

Костенко пояснил, что у сына Кувшинниковой «стабильно невысокие» отметки по математике, и ведущая этот предмет учительница «озаботилась, что если будет проверочная работа, то у него не будет удовлетворительной оценки», однако «это не влияет на итоговую аттестацию», и «на результаты ЕГЭ ни школа, ни край, ни город повлиять не могут – они проверяются независимыми экспертами».

Сообщалось также, что Кувшинникова только год работала преподавателем русского языка и литературы – ранее она была «учителем рисования в другой школе», а до работы преподавателем «много лет была дизайнером в коммерческой фирме».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Кувшинникова потеряла работу.