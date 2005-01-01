Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова приняла решение не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения министерства образования Алтайского края подыскать для нее «достойные вакансии».

Кувшинникова рассказала, что ей позвонили из министерства образования Алтайского края и предложили записаться на прием к главе ведомства Максиму Костенко, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Я не знаю, что министр предложит, я еще не ходила к нему. Нужно записаться к нему на прием, я еще не записалась. В государственную общеобразовательную – не хочу», – сказала она.

Бывшая учительница отметила, что у нее «нет желания больше» работать в школе, «тем более за копейки» – по ее словам, «там 11–12 тыс. зарплата».

Кувшинникова пояснила, что рассматривает работу в частной или художественной школе. Она добавила, что имеет художественное образование и пишет картины на заказ.

Ранее Костенко заявил, что не видит ничего предосудительного в размещенных в Сети снимках барнаульского педагога, и заверил, что учительница не останется без работы.

Напомним, занимающаяся зимним плаванием и поддерживающая здоровый образ жизни Кувшинникова выложила в Сеть свое фото в спортивном купальнике.

Это не понравилось матери одного из учеников – и она подала жалобу директору учебного заведения. Женщину все же вынудили уволиться.

Позже учительница рассказала, что из-за конфликта «со стороны руководства начались постоянные придирки, проверки, оценки педагогического подхода», из-за чего она написала заявление об уходе.

При этом в той школе учится сын Кувшинниковой, которого бывшие коллеги женщины тоже впутали в скандал – так, один из учителей развивает конфликт с ребенком и «угрожает не допустить до ЕГЭ».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему «учительница в купальнике» потеряла работу.