Региональный министр вступился за уволившуюся из-за фото в купальнике учительницу

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову, которую вынудили уйти из школы из-за фотографии в купальнике.

Костенко отметил, что учебным заведениям нужны учителя, пропагандирующие здоровый образ жизни. Он добавил, что пригласил Кувшинникову к себе на прием, чтобы найти для учительницы достойную вакансию, передает НТВ.

Комментируя скандал вокруг фото учительницы в купальнике, Костенко заявил, что «противоречия между поколениями были, есть и будут», но сам он ничего предосудительного в опубликованных учительницей снимках не видит.

В свою очередь Кувшинникова заявила, что не планирует продолжать педагогическую деятельность, а намерена заняться искусством.

Ранее мать одного из учеников барнаульской школы пожаловалась директору на учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову, которая выложила в интернет снимок в закрытом купальнике с соревнований по плаванию. По словам педагога, после жалобы к ней начали придираться руководители, после чего ей пришлось уволиться.