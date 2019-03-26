Нурмагомедов отреагировал на решение Макгрегора уйти из ММА

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление Конора Макгрегора об уходе из ММА.

«В джунглях может быть только один король. Только один», – написал россиянин в Twitter.

There can be only one king in the jungle.

Only pic.twitter.com/BuqVNUkoR0 — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) March 26, 2019

Во вторник 30-летний Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

Свой последний бой в MMA Макгрегор, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе, провел 6 октября 2018 года, когда в рамках турнира UFC 229 в США проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул в легком весе. Кроме того, в марте Макгрегор отбыл наказание за нападение на автобус Нурмагомедова.

Всего ирландский боец за карьеру в смешанных единоборствах одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел четыре поражения.