Конор Макгрегор объявил об уходе из ММА

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) 30-летний Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

«Привет, ребята! Быстрое объявление: я решил уйти из спорта, также известного как смешанные боевые искусства. Желаю всем моим старым коллегам успехов. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам в этой авантюре уже на пенсии», – написал Макгрегор в Twitter.

Свой последний бой в MMA Макгрегор, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе, провел 6 октября 2018 года, когда в рамках турнира UFC 229 в США проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в бою за титул в легком весе. Всего ирландский боец за карьеру в смешанных единоборствах одержал 21 победу (18 нокаутом) и потерпел четыре поражения.

В марте Макгрегор отбыл наказание за нападение на автобус Нурмагомедова.

Также Макгрегор является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях.