Макгрегор прошел назначенное судом наказание за нападение на автобус Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор отбыл наказание за нападение на автобус российского бойца Хабиба Нурмагомедова, сообщают СМИ.

Макгрегор, выполняя назначенное судом наказание, трудился в церквях Бруклина и провел длительную беседу со священником, передает «Российская газета».

Также Магкрегор был обязан пройти курсы по управлению гневом, но сведений о том, что боец прошел их, на данный момент нет.

Напомним, в апреле 2018 года Макгрегор был арестован за нападение на автобус с российским атлетом. Ирландцу грозило тюремное заключение на срок до 7 лет, депортация из США без права въезда в страну, но суд приговорил его к пяти дням общественных работ.

6 октября Макгрегор проиграл в бою российскому бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову титул чемпиона.