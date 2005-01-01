Жители Астаны подрались из-за переименования столицы

В Казахстане сторонники и противники переименования Астаны в Нурсултан устроили драку.

Столкновение произошло рядом с мэрией казахстанской столицы на площади, где проходят традиционные праздничные гуляния по случаю празднования Наурыза (Дня весеннего равноденствия), передает РИА «Новости».

По информации очевидцев, в результате были задержаны около 20 человек. Сообщается также, что сейчас среди казахстанских жителей в Сети распространяется петиция против переименования Астаны. На настоящий момент петицию подписали более 32 тыс. человек.

Во вторник депутаты парламента Казахстана приняли поправки в конституцию республики о переименовании Астаны в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Вслед за этим в пяти городах Казахстана центральные улицы было решено назвать именем экс-президента.

В Казахстане предположили, как будут называть жителей столицы после ее переименования в Нурсултан.