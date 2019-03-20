Центральные улицы городов Казахстана решили назвать в честь Назарбаева

В пяти городах Казахстана центральные улицы было решено назвать именем экс-президента Нурсултана Назарбаева после решения переименовать столицу.

Как сообщает «Казинформ», именем бывшего казахстанского лидера назовут проспект Независимости в Усть-Каменогорске, центральный проспект в Павлодаре, проспект Каныша Сатпаева в Атырау, улицу Мира в Петропавловске и проспект Астана в Шымкенте.

Напомним, 20 марта депутаты парламента Казахстана приняли поправки в конституцию республики о переименовании Астаны в честь Назарбаева.

В Казахстане предположили, как будут называть жителей столицы после ее переименования в Нурсултан.

19 марта Назарбаев в обращении к жителям Казахстана объявил об уходе в отставку. Бывший президент возглавит Совет безопасности страны.

Преемником Назарбаева объявлен спикер сената Касым-Жомарт Токаев.