В Казахстане предположили, как будут называть жителей Нурсултана

Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Бахтияр Макен предположил, как будут называть жителей столицы Казахстана после ее переименования.

«Есть варианты – нурсултане, нурсултаны, нурсултанчане. Мы же к названию аэропорта привыкли», – передает слова депутата об именовании граждан столицы Казахстана РИА «Новости».

Депутат также высказался и об идее смены названия Астаны. «Вновь назначенный президент очень хорошо сказал, что название самой столицы – Нурсултан – очень своевременно... Астана – это город, который он (Назарбаев) создал в тяжелые времена. Я лично сам эту новость воспринял, как правильное (решение). Мы давно об этом говорили, время настало», – добавил он.

Предложение о переименовании Астаны в Нурсултан высказывалось депутатами парламента еще в 2016 году в декларации, принятой по случаю 25-летия независимости страны.

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия. Его пост занял Касым-Жомарт Токаев, в среду он принес присягу народу республики. После чего Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан, парламент идею одобрил.