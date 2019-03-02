На празднование воссоединения Крыма с Россией пригласили главу МИД Украины

Главу МИД Украины Павла Климкина пригласили на празднование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией, которое пройдет на полуострове.

«Я приглашаю господина Климкина посетить полуостров в середине марта и посмотреть на реальные настроения крымчан и динамику развития полуострова», – сообщил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель РИА «Новости».

Он добавил, что Климкин после визита в Крым изменит свою позицию. «После визита он станет другом российского Крыма, если, конечно, у него хватит смелости посмотреть правде в глаза», – сказал Гемпель.

Парламентарий отметил, что МИД Украины последнее время регулярно делает громкие и провокационные заявления насчет Крыма и его жителей.

В пятницу глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Украина вернет себе Крым.