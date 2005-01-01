Киев пообещал превратить Черное море в «Бермудский треугольник» для России

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Черное море станет для России «Бермудским треугольником».

«Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму, на самом деле оно станет для него «Бермудским треугольником», – заявил Климкин, передает «Интерфакс».

Также он пообещал, что Киев вернет себе Крым.

19 февраля американский эсминец «Дональд Кук» зашел в Черное море, его отслеживали российские военные. Эсминец провел учения с турецким ракетным фрегатом «Фатих», а 25 февраля вошел в Одесский морской торговый порт. На следующий день на его борту побывал президент Украины Петр Порошенко. 27 февраля американский корабль покинул порт Одессы.

Позднее военно-дипломатический источник сообщал, что американский эсминец оказался между двумя российскими фрегатами в Эгейском море.