Эсминец ВМС США оказался между двумя фрегатами ВМФ России в Эгейском море

У южного входа в пролив Дарданеллы в Эгейском море утром в пятницу на встречных курсах разошлись американский ракетный эсминец «Дональд Кук» и фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота (ЧФ), сообщил военно-дипломатический источник.

Источник «Интерфакса» сообщил, около 08.00 мск из Дарданелл в Эгейское море вышел «Дональд Кук», за ним через 10 минут проследовал фрегат «Адмирал Эссен». Примерно в то же время американский корабль разошелся на встречных курсах с фрегатом «Адмирал Макаров», который следовал из Средиземного моря к Черноморским проливам, добавил он.

19 февраля «Дональд Кук» зашел в Черное море, его отслеживали российские военные. Эсминец провел учения с турецким ракетным фрегатом «Фатих», а 25 февраля вошел в Одесский морской торговый порт. На следующий день на его борту побывал президент Украины Петр Порошенко. 27 февраля американский корабль покинул порт Одессы.

Согласно Конвенции Монтре, суда нечерноморских стран могут находиться в акватории не более 21 суток.