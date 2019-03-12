Путин поручил Газпрому подумать над ускорением газификации страны

Президент Владимир Путин поручил главе Газпрома Алексею Миллеру подготовить предложения по ускорению газификации России.

«У меня к вам просьба. Подготовьте, пожалуйста, предложения компании Газпром по увеличению темпов газификации внутри страны, с тем чтобы мы могли синхронизировать эту работу и с правительством, и с регионами Российской Федерации», – передает слова Путина ТАСС.

Миллер на встрече с Путиным отметил, что вопрос с газификацией России можно полностью решить за 10 лет.

«Когда мы начинали программу газификации, у нас прирост составил где-то 1,5%. Понятно, что удельные затраты, конечно же, возрастают, потому что это все более и более удаленные населенные пункты. Год на год не приходится. В принципе бывает в год 0,6% и 0,7%. То, на что мы рассчитываем по итогам 2019 года, это – плюс 1%», – сказал Миллер.

Он добавил, что темпы роста можно увеличить, и в любом случае в течение 10 лет можно полностью решить этот вопрос в России.

«Можно эти сроки, без сомнения, приблизить, потому что мы понимаем, что в любом случае трубный сетевой газ в 100% населенных пунктов у нас в стране не придет. И это все-таки и пропан-бутан, это сжиженный природный газ – то, что называется локальной газификацией», – отметил глава Газпрома.

Кроме того, Миллер сообщил, что продолжается тенденция роста спроса на российский газ в Европе.

«Поэтому в среднесрочной перспективе мы рассчитываем, что объемы потребления, поставок газа на европейский рынок еще больше возрастут. По итогам 2018 г. доля нашего российского трубопроводного газа на европейском рынке составила 36,7%», – сказал он.

В январе Путин на встрече с главой Минэнерго Александром Новаком призвал совместно с регионами развивать программу газификации внутри страны. Новак сообщил, что в 2018 году уровень газификации увеличился до 68,5%, продемонстрировав прирост примерно на полпроцента.