Путин призвал развивать программу газификации внутри России

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минэнерго Александром Новаком призвал совместно с регионами развивать программу газификации внутри страны.

Как сообщается на сайте Кремля, на встрече обсуждались итоги работы топливно-энергетического комплекса России в прошлого году.

«Надо не забывать – мы с Газпромом говорили уже много раз на этот счет – про газификацию внутри страны. Надо эти программы развивать вместе с регионами, с тем чтобы завершающие имели, что называется, доведение до конечного потребителя — до домохозяйств, до семей – чтобы это было обеспечено», – сказал Путин.

Глава Минэнерго согласился, что ключевой вопрос помимо строительства магистральной инфраструктуры, это, безусловно, газификация. По его словам, в 2018 году уровень газификации увеличился до 68,5%, продемонстрировав прирост примерно на полпроцента.

«Газифицированы были почти 500 котельных, населенные пункты и дома, квартиры, то есть достаточное количество. Хотя, конечно, эти темпы нужно наращивать с учетом развития магистральной инфраструктуры, и по вашему поручению сейчас готовится такая программа, которая будет обсуждаться у вас на президентской комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса», – заявил Новак.

Кроме того, Путин заявил, что надо окончательно сформулировать поручения по развитию угольной отрасли, которые обсуждались еще в августе в ходе заседания президентской комиссии по ТЭК.

«Я помню прекрасно озабоченности, связанные с возможностью переразмеренности отрасли, с возможностью переразмеренности сетевого хозяйства в этой связи. Но все-таки нужно понять, куда мы двигаемся, какими темпами и в каком объеме будем вкладывать ресурсы, в том числе в развитие железнодорожного транспорта, для того чтобы доставить уголь потребителям», – подчеркнул президент.

Новак в ответ сообщил, что соответствующая работа ведется с министерством транспорта и РЖД. «Окончательные цифры будут выведены, и программа будет синхронизирована, безусловно – и по развитию угольной отрасли, и по развитию железнодорожной инфраструктуры в том числе», – отметил министр.

По его словам, в ближайшее время в развитие угольной отрасли и в развитие портовой инфраструктуры будет вложено около 1,5 трлн рублей.

Между тем, в прошлом году сообщалось, что россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные счетчики». Разработать предложение по внедрению этих систем собираются к марту 2019 года.