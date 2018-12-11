Россиян могут обязать установить «умные счетчики» на газ

Россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные счетчики»; разработать предложение по внедрению этих систем собираются к марту 2019 года.

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минэкономики и ФАС к марту 2019 года разработать предложения о внедрении «умных счетчиков»; по предварительным оценкам, в масштабах всей страны переход на эту систему может обойтись населению почти в 130 млрд рублей, передает «Коммерсант».

Источники, знакомые с ситуацией, пояснили, что на данный момент тема «в зачаточной стадии». Представитель Козака Илья Джус сказал, что дано поручение о «первичной проработке вопроса».

В министерствах не смогли прокомментировать ситуацию. В «Газпром межрегионгазе» (отвечает за газоснабжение потребителей) уточнили, что компания будет участвовать в процессе только на этапе согласования.

Отмечается, что первыми вопрос о внедрении интеллектуальных систем учета (ИСУ) подняли энергетики; в ноябре 2017 года законопроект Минэнерго об их обязательной установке для электроэнергии Госдума приняла в первом чтении. Основные споры разворачивались вокруг того, в чьи обязанности войдет установка систем, кто будет обладать правом собственности на них, а также источников финансирования.

Предполагается, что ответственность за установку ИСУ будут нести гарантирующие поставщики электроэнергии (ГП, основной энергосбыт региона) только для многоквартирных домов, а сетям – для прочих потребителей.

Экономия от ИСУ (снижение потерь, издержек на снятие показаний и другие) будет сохраняться в тарифах сетей и ГП десять лет.

В газовом секторе параметры не проработаны так подробно, но очевидно, что речь пойдет об установке ИСУ населению, так как на крупных предприятиях уже действуют сложные системы учета газа.

Стоимость установки газовых «умных счетчиков» будет несколько дороже, чем в энергетике, и составит около 5 тыс. рублей за штуку.

Гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин заявил, что установка счетчиков на газ не так актуальна, как в энергетике. По его мнению, ИСУ на газ будут стоить дороже, чем счетчики на воду и электричество, так как потребуется подключение к питанию. В качестве ориентира цены ИСУ на газ Макрушин называет 4-5 тыс. рублей и отмечает, что установка будет «недешевым удовольствием в масштабах страны».

Так, в 2017 году «Газпром межрегионгаз» в 2017 году поставил 250,6 млрд кубометров газа, 20,9% пришлись на население (52,4 млрд кубометров). По данным «Газпрома», на начало года уровень газификации в России составлял 68,1%, газ доведен до 25,6 млн домовладений и квартир.

Таким образом, подключение ИСУ для такого количества абонентов может обойтись примерно в 128 млрд рублей.

Макрушин добавил, что если счетчик будут обязаны ставить сами потребители, то для многих стоимость будет существенной. При этом средств на то, чтобы профинансировать программу за бюджетный счет, у государства нет.

Массовая переустановка «умных счетчиков» уже не раз вызывала проблемы у ресурсоснабжающих организаций: например, после того как президент Дмитрий Медведев отменил переход на летнее время в 2011 году, вопрос затрат на перепрограммирование многотарифных счетчиков энергосбыты вынуждены были обсуждать с правительством.

При этом гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» подчеркнул, что грамотный контроль в энергетике позволит населению экономить, а поставщику – оптимизировать продажи.

Однако, считает эксперт, в газовой сфере эффект будет меньше, и от точных замеров потребители вряд ли много выиграют - установка ИСУ может не окупиться. По его мнению, в тотальной установке счетчиков на газ может быть смысл, если системы повысят безопасность, отслеживая утечки газа.

Ранее сообщалось, что Газпром не успевает до конца 2018 года установить счетчики газа во всех домах россиян; это может повлечь за собой нарушение «Закона об энергосбережении и энергоэффективности» и штраф в размере 30 млрд рублей.