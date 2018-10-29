Газпром оказался под угрозой многомиллиардного штрафа

Газпром не успевает до конца 2018 года установить счетчики газа во всех домах россиян, что может повлечь за собой нарушение «Закона об энергосбережении и энергоэффективности» и штраф в размере 30 млрд рублей.

Заместитель гендиректора по работе с органами власти в регионах ООО «Газпром межрегионгаз» Николай Исаков заявил, что по закону предприятию необходимо установить приборы в сотнях тысяч квартир, передает «Интерфакс».

«Нас обязали по 261-му закону установить приборы учета в домах. Их на сегодняшний день осталось установить более 300 тысяч, мы их установить никак не успеваем. И наказание – около 100 тыс. рублей, если мы не установим прибор до 1 января 2019 года, осталось полтора месяца», – сказал Исаков на заседании секции экспертного совета.

Исаков попросил дать отсрочку по этому закону и снять ответственность.