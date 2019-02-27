В Конгрессе США потребовали обнародовать результаты расследования против России

Конгрессмены-демократы в Палате представителей США представили законопроект, по которому генпрокурор Уилльям Барр обязан ознакомить американцев с результатами расследования «российского дела».

Демократ от штата Техас Лойд Доггетт заявил, что нельзя позволить главе американского государства Дональду Трампу «построить стену» вокруг работы спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера, передает РИА «Новости».

Демократ от штата Род-Айленд Дэвид Сисилайн заявил, что Барр не должен в одиночку решать, какую информацию о результатах расследования можно обнародовать.

Как говорится в законопроекте демократов, «американцы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее узнать выводы, к которым пришел спецпрокурор».

Мюллер, согласно документу, должен «завершить расследование в надлежащие сроки и предоставить его результаты жителям США».

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала провести публичные слушания по итогам проводимого Мюллером расследования якобы имевшего место «вмешательства» Москвы в предвыборную кампанию в США, передает ТАСС со ссылкой на Wondery.

Напомним, по действующим законам Барр получит от Мюллера «секретный доклад», на основе которого должен подготовить собственный доклад для Конгресса США. При этом «секретный доклад» могут вообще не обнародовать и даже не показать конгрессменам.