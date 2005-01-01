Участницы «Евровидения» отреагировали на кабальные условия договора певицы Maruv

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25 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 18:31  |  vz.ru
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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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Почему Европа закрывает глаза на дела молдавского олигарха

"Проевропейский" Плахотнюк контролирует абсолютно все аспекты политической жизни МолдавииФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
В России возбудили очередное уголовное дело против самого влиятельного человека Молдавии – олигарха Владимира Плахотнюка. В Кишиневе заговорили о «гибридной войне» и пообещали пожаловаться в Евросоюз. Но в самом ЕС, точнее в Германии, как раз сейчас идут следственные действия, связанные с «молдавской» схемой.  Подробности...
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Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной

На первый год войны пришлось более половины всех человеческих потерьФото: Scherl/Global Look Press
В Центральном архиве Минобороны обнаружены дневники маршала СССР Родиона Малиновского, в которых он назвал главную причину поражений СССР в первые месяцы Великой Отечественной – неграмотность высшего командного состава. Что изменят эти ценнейшие сведения в нашем восприятии ВОВ? И можно ли им доверять? Подробности...
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Победа пророссийских сил в Молдавии оказалась разочарованием

Додону не удалось переиграть ПлахотнюкаФото: Valery Sharifulin/TASS/Pool/Reuters
Или коалиционное правительство, или досрочные перевыборы. Так можно описать результаты парламентских выборов в Молдавии, которые в СМИ ошибочно поспешили назвать победой партии ориентированного на сближение с Россией президента Игоря Додона. На самом деле ему все же не удалось переиграть неформально управляющего страной олигарха Влада Плахотнюка. Как так получилось и чего ждать России по итогам выборов? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Курилы – наши! На островах провели социальный эксперимент

Павел Данилин, политолог
Японцы не так давно на полном серьезе начали говорить, что, мол, как только нам передадут острова, так мы никого оттуда не будем выселять – мол, знайте нашу доброту. Не прокатило у них. Подробности...

Не трогайте ярких птиц, они превратятся в драконов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не Министерство просвещения или прокуратура, а учитель питерской или сибирской школы, усредненный чеховский Беликов, повторяет: «Как бы чего не вышло» – и запрещает школьнику красить волосы в яркий цвет. Подробности...

Голливуд снял «повесть о настоящем человеке»

Егор Холмогоров, Публицист
Перед Маккеем стояла задача создать антитрамповскую агитку к выборам 2020 года. Общий смысл агитки: республиканцы – упыри, они развязали кровавые войны, разрешили применять пытки, не разрешали гей-браки. Но что-то пошло не так. Подробности...
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          Участницы «Евровидения» отреагировали на кабальные условия договора певицы Maruv

             25 февраля 2019, 18:00
          Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Мария Трубина

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          Представительница России на конкурсе песни «Евровидение-2018» Юлия Самойлова, а также самая первая участница конкурса, представлявшая Россию в 1994 году Мария Кац прокомментировали газете ВЗГЛЯД правила договора НТКУ, которые Украина выдвинула певице Maruv для участия в «Евровидении».

          Украинская певица Maruv (Анна Корсун) раскритиковала требования Национальной общественной телерадиокомпании Украины, указав на попытки давления с ее стороны. Артистке запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ, а «несогласованный шпагат приведет к штрафу в два миллиона гривен». Кроме того, Maruv запрещено общение с журналистами без согласования с НТКУ, а также она должна незамедлительно передать авторские права на песню, принадлежащие мировому лейблу Warner Music, и «четко выполнять любые требования и указания НТКУ».

          По словам Самойловой, в этой истории нет ничего удивительного, кроме неоправданно высоких штрафов.

          «У каждого артиста-участника есть контракт с членом Европейского вещательного союза, и рассматривать его условия с точки зрения политики не стоит», – заявила певица.

          «Если условия контракта не устраивают, всегда можно найти компромисс. Уважающий себя человек никогда не станет подписываться под кабальными условиями», – уверена Самойлова.

          В пункте с незамедлительной передачей авторских прав мировому лейблу собеседница также не нашла ничего удивительного.

          «Это распространенная практика, трек такого масштаба способен качественно раскрутить только мэйджор лейбл, а их всего три в мире: Sony, Universal, Warner», – рассказала Самойлова.

          По словам певицы, каждый канал–вещатель во время «Евровидения» желает заработать на рекламе, и чтобы не пошатнуть продуманный пиар процесса, артисту предлагается следовать общей политике канала.

          Также певица не уверена, что каналы в принципе кому-то выплачивают гонорар: считается, что артист получает и так слишком много – раскрутку.

          Первая участница конкурса «Евровидение» Мария Кац заявила газете ВЗГЛЯД, что считает профессию артистки «зависимой изначально».    

          «Из моих условий я помню, что имела право петь только под оркестр ассоциации «Евровидения», только на своем языке – на русском, а на сцене со мной могли находиться только два участника», – рассказала Кац.

          Исполнительница отметила, что в договорах часто прописывают совершенно абсурдные позиции, чтобы подстраховаться, однако некоторые требования вызывают у певицы недоумение.

          «Когда я выступала, у меня был режиссер, я ему верила, потому что это было красиво, и я не представляю, как можно сделать шпагат импровизационно, в прямом эфире, если это не заявлено изначально», – заметила Кац.

          Напомним, певица Maruv пожаловалась на украинские требования к участнику «Евровидения». Национальный отбор на «Евровидение-2019» был больше похож на политическое шоу, чем на песенный конкурс. Maruv на сцене устроили допрос о ее российских фанатах и Крыме. Артистку могут не пустить на конкурс из-за гастролей по России. Национальная общественная телекомпания Украины передала певице контракт, содержащий пункт о запрете на выступления в стране, но даже согласие исполнительницы подписать контракт не гарантирует ей участие в конкурсе.


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