Участницы «Евровидения» отреагировали на кабальные условия договора певицы Maruv

Представительница России на конкурсе песни «Евровидение-2018» Юлия Самойлова, а также самая первая участница конкурса, представлявшая Россию в 1994 году Мария Кац прокомментировали газете ВЗГЛЯД правила договора НТКУ, которые Украина выдвинула певице Maruv для участия в «Евровидении».

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) раскритиковала требования Национальной общественной телерадиокомпании Украины, указав на попытки давления с ее стороны. Артистке запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ, а «несогласованный шпагат приведет к штрафу в два миллиона гривен». Кроме того, Maruv запрещено общение с журналистами без согласования с НТКУ, а также она должна незамедлительно передать авторские права на песню, принадлежащие мировому лейблу Warner Music, и «четко выполнять любые требования и указания НТКУ».

По словам Самойловой, в этой истории нет ничего удивительного, кроме неоправданно высоких штрафов.

«У каждого артиста-участника есть контракт с членом Европейского вещательного союза, и рассматривать его условия с точки зрения политики не стоит», – заявила певица.

«Если условия контракта не устраивают, всегда можно найти компромисс. Уважающий себя человек никогда не станет подписываться под кабальными условиями», – уверена Самойлова.

В пункте с незамедлительной передачей авторских прав мировому лейблу собеседница также не нашла ничего удивительного.

«Это распространенная практика, трек такого масштаба способен качественно раскрутить только мэйджор лейбл, а их всего три в мире: Sony, Universal, Warner», – рассказала Самойлова.

По словам певицы, каждый канал–вещатель во время «Евровидения» желает заработать на рекламе, и чтобы не пошатнуть продуманный пиар процесса, артисту предлагается следовать общей политике канала.

Также певица не уверена, что каналы в принципе кому-то выплачивают гонорар: считается, что артист получает и так слишком много – раскрутку.

Первая участница конкурса «Евровидение» Мария Кац заявила газете ВЗГЛЯД, что считает профессию артистки «зависимой изначально».

«Из моих условий я помню, что имела право петь только под оркестр ассоциации «Евровидения», только на своем языке – на русском, а на сцене со мной могли находиться только два участника», – рассказала Кац.

Исполнительница отметила, что в договорах часто прописывают совершенно абсурдные позиции, чтобы подстраховаться, однако некоторые требования вызывают у певицы недоумение.

«Когда я выступала, у меня был режиссер, я ему верила, потому что это было красиво, и я не представляю, как можно сделать шпагат импровизационно, в прямом эфире, если это не заявлено изначально», – заметила Кац.

Напомним, певица Maruv пожаловалась на украинские требования к участнику «Евровидения». Национальный отбор на «Евровидение-2019» был больше похож на политическое шоу, чем на песенный конкурс. Maruv на сцене устроили допрос о ее российских фанатах и Крыме. Артистку могут не пустить на конкурс из-за гастролей по России. Национальная общественная телекомпания Украины передала певице контракт, содержащий пункт о запрете на выступления в стране, но даже согласие исполнительницы подписать контракт не гарантирует ей участие в конкурсе.