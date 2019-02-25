Задержан экс-глава генштаба Украины времен Януковича

Следователи военной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали экс-главу Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману по подозрению в государственной измене, сообщили источники правоохранительных органах.

«Экс-глава Генштаба Замана задержан по подозрению в госизмене. В настоящее время продолжаются обыски. Суть предъявленных обвинений пока не известна», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Генерал-полковник Владимир Замана с 2012 по 2014 год занимал должность начальника Генштаба ВСУ. С февраля 2014 был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а позже – уполномоченным Верховной рады по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины.

Ранее Владимир Замана допрашивался в качестве свидетеля со стороны обвинения по делу о государственной измене против экс-президента Украины Виктора Януковича.