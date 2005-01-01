Астахов прокомментировал скандал с избиением родителями пятиклассника

«Надо не кого-то побыстрее наказать, а полностью разрешить конфликт и убрать его метастазы», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат, бывший детский омбудсмен Павел Астахов, комментируя инцидент с родителями, избившими пятиклассника, который, по их словам, издевался над их детьми в одной из школ Приморья.

«Когда родители приходят и сами начинают наводить порядки в образовательным учреждении, это попахивает самоуправством, в УК есть соответствующая статья», – заявил Астахов.

То, что такое ЧП стало возможным, по мнению Астахова, является серьезным упущением школы и системы образования в целом.

«Очевидно, что там назрел конфликт и то, что про него либо не знали, либо старались не замечать и не предпринимали никаких действий, – это прямая вина руководства образовательного учреждения и системы образования. Задача руководителя образовательного учреждения – в соответствии с Законом об образовании – организовать условия, безопасные для жизни и здоровья для всех участников образовательного процесса», – напомнил адвокат.

Эксперт подчеркнул, что до сих пор достоверно не известно, проводились ли совместные встречи, родительские собрания и подключались ли к ним психологи.

«Понятно, что отклонение от нормы должно исправляться с привлечением специалистов, которые понимают, что такое девиантное поведение. Это обязанность образовательного учреждения, и родители имели право потребовать этого от школы, а не приходить туда и распускать руки», – считает Астахов.

Несмотря на то, что инциденту предшествовало бездействие школы, родители сами преступили закон, уверен адвокат.

«Даже если какие-то мероприятия и проводились, то они не достигли результата и конфликт не был разрешен. Но нельзя противозаконными методами устанавливать закон и порядок», – считает Астахов.

Если мальчик действительно издевался, оскорблял, приставал к другим детям и, как утверждается, нанес девочке увечья с повреждением внутренних органов, то эти увечья можно было зафиксировать, найти доказательства и установить причинно-следственную связь между его противоправными действиями и неблагоприятными последствиями, наступившими для ученицы, заметил собеседник.

«Вот этим должно было озаботится руководство школы и привлечь его к ответственности. Поскольку он несовершеннолетний, за его действия отвечают взрослые, которым можно было поставить вопрос о компенсации причиненного вреда», – сообщил адвокат.

«Если у мальчика опекун бабушка и она не справляется, то можно поставить вопрос о назначении дополнительной опеки, это может быть не только родственная опека. Если совсем не справляется, то у нас есть целая сеть специализированных учреждений открытого и закрытого типа, куда помещают по решению суда детей с девиантным поведением, где их перевоспитывают», – заметил Астахов.

Адвокат уверен: если бы руководство школы собрало всех вместе и обрисовало все перспективы бабушке и самому хулигану, ситуация могла бы измениться.

«У нас есть все законы, просто их надо внимательнее читать и использовать, ответственные люди есть на местах, у нас вся система укомплектована – начиная от губернатора, который лично отвечает за каждого ребенка, и кончая уполномоченными на местах, которые также за это отвечают. Где все эти люди и что они сделали для того, чтобы разрешить конфликт?», – задался вопросом Астахов.

Эксперт отметил, что в том случае, если правоохранительные органы посчитают действие родителей самоуправством, для последних наступит уголовная ответственность, однако собеседник сомневается, что вопрос будет поставлен в таком ключе.

«Нужно чтобы нашелся человек грамотный, опытный, компетентный, умный, толковый. Это может быть и уполномоченный, и руководитель городского образования и вице-губернатор, и прокурор, который соберет всех – и детей, и родителей, и опекунов, и представителей органов опеки и ПДН за один стол и скажет: вы не выйдете отсюда, пока не найдете решения. И этот вопрос решится», – уверен Астахов.

Астахов также уточнил, что если девочке действительно повредили внутренние органы, то школа может быть таким же ответчиком по иску, как и тот, кто наносил побои, поскольку это случилось по недосмотру школы.

«Школа и система образования всего края должны быть заинтересованы в разрешении этого ЧП. Не с точки зрения кого-то быстро наказать, а полностью разрешить конфликт и убрать его метастазы», – подчеркнул Астахов.

Напомним, родители учеников школы в Приморье избили в туалете пятиклассника, издевавшегося над их детьми. Управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело после причинения побоев 12-летнему школьнику. Родители, избившие школьного хулигана подали встречный иск об избиении учеником их детей.