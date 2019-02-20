Родители учеников школы в Приморье избили в туалете пятиклассника

Прокуратура Приморья и департамент образования региональной администрации расследуют инцидент в городе Большой Камень, где родители учащихся избили пятиклассника, издевавшегося над их детьми.

«Утром в среду в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они «проучили» местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми», – сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Точных сведений о том, насколько серьезно пострадал школьник, нет.

Источник отметил, что родители неоднократно обращались с заявлениями в полицию и администрацию школы, требуя оградить их детей от хулиганских выходок пятиклассника.

По данным Deita.ru, пятиклассник приходит на занятия с ножом, издевается над детьми и портит их вещи, устраивает драки. Он также сильно ударил в живот одноклассницу, и та оказалась в больнице с подозрением на разрыв селезенки, ей требуется операция. Родители мальчика лишены родительских прав, он воспитывается бабушкой.

Прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося, сообщила старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина. По ее словам, надзорное ведомство проверит деятельность образовательного учреждения и даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Департамент образования и науки администрации Приморья также взял на контроль ситуацию в школе Большого Камня.