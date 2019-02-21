Избившие школьного хулигана в Приморье родители подали встречный иск

В полицию поданы встречные заявления об избиении детей пятиклассником, над которым учинили самосуд родители школьников из города Большой Камень, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«В городской отдел внутренних дел поступило сообщение о том, что один из родителей причинил вред здоровью 12-летнего школьника. Несовершеннолетний направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы по установлению степени тяжести вреда, причиненного его здоровью. Ранее между одноклассниками произошел конфликт. Законные представители пятиклассников обратились в полицию с встречными заявлениями о причинении телесных повреждений», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили очевидцев и сотрудников школы, провели профилактические беседы с учениками и их законными представителями.

Ранее управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело после причинения побоев 12-летнему школьнику. Проверку начали также прокуратура Приморского края, полиция и департамент образования региона. Суть конфликта заключается в том, что пострадавший ребенок обижал в школе других детей, в том числе девочек. Родители, которые не смогли повлиять на него другими способами, решили сами проучить школьника.