В Крыму назвали Климкина «случайным прохожим, который шел мимо МИД Украины»

«Климкин решил, что в Крыму все обожают Украину, и вот прямо сейчас пальцем щелкни – и население побежит кланяться официальному Киеву», – сказал газете ВЗГЛЯД крымский депутат Госдумы Руслан Бальбек. Так он отреагировал на заявления главы украинского МИДа Павла Климкина о том, что после воссоединения с Россией Крым якобы стал более украинским.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек посмеялся над заявлениями главы украинского МИДа Павла Климкина о том, что с момента воссоединения с Россией полуостров стал более «украинским».

«Климкина «штормит» в политических заявлениях. Сначала он кричит на весь мир, что обо всем договорился с Западом и уже в ближайшие часы Россия вернет Крым. Когда это не помогло в возвращении полуострова, Климкин решил, что в Крыму все обожают Украину, и вот прямо сейчас пальцем щелкни – и население побежит кланяться официальному Киеву», – говорит Бальбек.

Депутат отметил, что подобную некомпетентность в дипломатических кругах Украине прощают только потому, «что она сегодня нужна Западу».

«Для российской стороны Павел Климкин – это случайный прохожий, который шел мимо МИД Украины, когда там царил жесткий кадровый голод. Поэтому неудивительно, что мы слышим заявления «космического масштаба», – подытожил Руслан Бальбек.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Facebook, что за время нахождения в составе России Крым не стал «более российским» и Киеву удалось украинизировать полуостров.

«Вопреки всем обстоятельствам Крым сегодня является еще более украинским. Ведь за эти годы борьбы призыв «Крым – это Украина!» стал уже не просто слоганом, а руководством к действию. Мы должны довести это дело до конца», – пишет Климкин.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что если Киев считает Крым украинским, он должен дать возможность живущим там проголосовать на президентских выборах.