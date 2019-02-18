Приговоренного к смерти соратника Каддафи выпустили из тюрьмы

Последний глава Службы внешней разведки Ливии эпохи Муаммара Каддафи Абу Зейд Дорда, приговоренный судом Триполи к смерти, вышел на свободу после семи лет нахождения в тюрьме, сообщает информационный ливийский портал «аль-Мутавассит».

По сведениям информированного источника, после своего освобождения Абу Зейд Дорда, занимавший в прошлом также пост главы ливийского правительства и постпреда в ООН, прибыл на территорию соседнего Туниса, передает РИА «Новости».

Абу Зейд Дорда оказался в тюрьме вместе с другими высокопоставленными членами бывшего ливийского правительства в ходе событий 2011 года, приведших к свержению Муаммара Каддафи и его убийству. В 2015 году уголовный суд Триполи вынес в отношении Дорды смертный приговор.

На решение суда об освобождении 74-летнего соратника Каддафи, как утверждается, повлияло ухудшение его здоровья.

Напомним, в минувший вторник армейские подразделения под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара взяли под контроль крупнейшее нефтяное месторождение Ливии.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое отношение имеет мир в Ливии к поставкам российского газа в Европу.