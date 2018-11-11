Армия Хафтара взяла под контроль крупнейшее нефтяное месторождение Ливии

Официальный представитель командования Ливийской национальной армии бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари заявил, что армейские подразделения под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара установили полный контроль над крупнейшим в Ливии месторождением нефти Эш-Шарара.

По словам официального представителя командования Ливийской национальной армии, месторождение «было взято без столкновений, мирным путем и без какого-либо ущерба», передает ТАСС.

Генерал заверил, что подразделения Ливийской национальной армии не вступали в стычки с силами заседающего в Триполи Правительства национального согласия (премьера Фаиза Сараджа), которые якобы прибыли в район Эш-Шарары накануне.

«Информация о том, что их подразделения якобы дошли до месторождения не соответствуют действительности», – сказал генерал, подчеркнув, что «никаких столкновений не было и нет».

Напомним, глава Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар отказался приезжать на прошедшую в Палермо в ноябре 2018 года конференцию по внутриливийскому урегулированию.

Незадолго до этого в Москве состоялась встреча Хафтара с министром обороны России Сергеем Шойгу, на которой они обсудили вопросы безопасности в регионе в целом и ситуацию в Ливии в частности.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какое отношение имеет мир в Ливии к поставкам российского газа в Европу.