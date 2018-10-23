Хафтар отказался от участия в конференции по ливийскому урегулированию в Палермо

По сведениям осведомленного источника из Ливийской национальной армии, глава ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар не будет участвовать в международной конференции по ливийскому урегулированию в итальянском Палермо, которая запланирована на 12-13 ноября.

По словам источника, Хафтар отказался участвовать в конференции по разрешению политического и военного кризиса в Ливии, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду в Москве состоялась встреча министр обороны России Сергея Шойгу с ливийским маршалом Халифой Хафтаром. На встрече присутствовал предполагаемый владелец ЧВК «Вагнера», что, по версии ряда СМИ, может свидетельствовать о возможной переброске в Ливию подконтрольных ему подразделений.

Ранее в армии Хафтара заявили о готовности навести порядок в Триполи.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о шансах Хафтара занять место Муаммара Каддафи и анализировала причину страха Европы перед «российским вторжением» в Ливию.