Предполагаемый владелец «ЧВК Вагнера» замечен на встрече Шойгу с ливийским маршалом

Пресс-служба Ливийской национальной армии опубликовала ролик, в котором верховный главнокомандующий Халиф Хафтар прибыл на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу; на переговорах камеры запечатлели российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Опубликованное видео доступно на YouTube-канале Ливийской национальной армии.

На присутствие в кадрах Пригожина обратила внимание «Новая газета». Издание сообщает, что бизнесмен якобы причастен к «ЧВК Вагнера», и утверждает, что это может свидетельствовать о возможной переброске в Ливию подразделений, подконтрольных ему.

Отметим, что хотя о связи бизнесмена Пригожина и структуры, известной как частная военная компания Вагнера, говорят давно, официально это не подтверждено.

Встреча Шойгу и Хафтара состоялась 7 ноября.

В октябре появилась информация о прибытии в Ливию элитных российских подразделений.