Появились данные о прибытии в Ливию российских «элитных десантных подразделений»

Источник, близкий к российскому Минобороны, подтвердил присутствие российских военных в Ливии, о чем ранее сообщили британские СМИ; при этом известно, что в Ливию перебрасываются элитные десантные подразделения.

Он заявил, что контингент представлен элитными десантными подразделениями, переброска которых началась в последние месяцы. Они переправлялись в Восточную Ливию из частей в Подмосковье, передает РБК.

Источник, близкий к властям Ливии, подтвердил военную активность России в регионе. Российские военные, как отмечается, находятся в союзе с войсками фельдмаршала Хафтара, а присутствие России связано с нефтегазовыми интересами.

Ранее The Sun сообщило. Что на востоке Ливии находятся «десятки офицеров российской военной разведки ГРУ и ее спецназа», которые прибыли «для обучения и поддержания канала связи». Утверждается, что войска Хафтара снабжают российской тяжелой техникой.