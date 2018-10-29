Шойгу встретился с ливийским маршалом Хафтаром

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Москве с ливийским маршалом Халифой Хафтаром, они обсудили вопросы безопасности в регионе в целом и ситуацию в Ливии в частности, сообщили в Минобороны.

«В Минобороны России состоялась встреча министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Обсуждались вопросы безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также борьба с терроризмом и кризис в Ливии.

Ранее СМИ сообщили, что Хафтар посетит Россию.

Добавим, что в октябре стало известно о прибытии в Ливию элитных российских подразделений.