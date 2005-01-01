Менеджер Друзя оценила отстранение знатока от эфира

Менеджер игрока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя Александра Григоренко назвала справедливым решение Первого канала отстранить знатока и главного редактора шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера от эфира.

«Я считаю, что это решение справедливое, но очень огорчительное для всех. Во-первых, для телезрителей, во-вторых, для самого Первого канала. Вне всех этих позиций стоит сам Друзь, который, безусловно, будет этим огорчен, потому что «Что? Где? Когда?» – это его жизнь, это очень важная часть жизни», – сказала Григоренко телеканалу «360».

В свою очередь украинский журналист, телеведущий и писатель Борис Бурда, неоднократно участвовавший в «Что? Где? Когда?», сообщил РИА «ФАН», что в курсе скандала, но дать какую-то оценку произошедшему пока не может.

«Но что там на самом деле, я не понял – недостаточно информации. У меня нет информации для того, чтобы все это оценить», – сказал он.

Сам Бер также согласен с решением Первого канала и производителя программы о его отстранении от работы.

Напомним, Бер заявил, что Друзь пытался его подкупить, чтобы забрать выигрыш в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Эту информацию собрался проверить Первый канал. При этом гендиректор телекомпании «Игра» высказалась о желании раздать обоим участникам конфликта пощечины, а гендиректор Первого канала сказал, что причиной скандала может быть личный конфликт.

Сам магистр «Что? Где? Когда?» обвинил в попытке подкупа на игре Бера, а менеджер Друзя назвала заявления главного редактора программы провокацией.