Бер отреагировал на отстранение от работы в «Кто хочет стать миллионером?»

Главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер согласен с решением Первого канала и производителя программы о его отстранении от работы после конфликта со знатоком Александром Друзем.

«Я удовлетворен этим решением, считаю его справедливым. Считаю правильным с точки зрения канала, потому что с точки зрения производства телевизионного продукта я, конечно, совершил нарушения серьезные. И в этом смысле наказание разумно», – цитирует Бера ТАСС.

Он сообщил, что у него нет личного конфликта с Друзем.

Бер также признался, что не жалеет о скандале. Он отметил, что сам в суд не пойдет, но при этом готов защищаться, если туда обратится Друзь.

Ранее в пятницу Бер и Друзь были отстранены от участия в передачах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» в связи с взаимными обвинениями в подкупе.

Напомним, Бер заявил, что Друзь пытался его подкупить, чтобы забрать выигрыш в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Эту информацию собрался проверить Первый канал. При этом гендиректор телекомпании «Игра» высказалась о желании раздать обоим участникам конфликта пощечины, а гендиректор Первого канала сказал, что причиной скандала может быть личный конфликт.

Сам магистр «Что? Где? Когда?» обвинил в попытке подкупа на игре Бера, а менеджер Друзя назвала заявления главного редактора программы провокацией.