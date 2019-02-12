Путин призвал не допускать повышения ипотечной ставки

Во время расширенного заседания президиума Госсовета президент России Владимир Путин призвал стимулировать строительство нового жилья и не допускать повышения ипотечной ставки для населения.

«Залог поступательного развития строительного сектора – это устойчивый спрос на жилье. И в этой связи мы должны обратить внимание на ситуацию на рынке ипотечного кредитования. Говорили сегодня тоже об этом: сейчас плюс два пункта процентных, это уже 11 в среднем по стране. Я на встрече только что с людьми говорил, это ожидаемый на самом деле эффект. Надеюсь, что наши прогнозы по поводу того, что это будет кратковременный и разовый эффект, сбудутся. На сегодняшний день нет оснований думать иначе. Но нужно за этим внимательно следить и соответствующим образом стимулировать рынок», – сказал Путин.

Он сообщил, что в прошлом году ставка Центробанка была повышена на половину процентного пункта. По словам президента, это было неизбежно. Он высказал уверенность, что сейчас рост ставок связан с увеличением НДС и его влиянием на инфляцию, для сдерживания которой ЦБ повысил ключевую ставку.

Путин также заявил, что «в дальнейшем показатели должны не только выровняться, но и начать снижаться, в том числе макроэкономические показатели», передает РИА «Новости».

Во время встречи с общественниками перед заседанием Госсовета президент России также поддержал возвращение ипотечных каникул.

«По поводу каникул: такая практика применялась ключевой нашей организацией «Дом.РФ», ее можно возобновить, с этим согласен. Это в принципе вполне реализуемая вещь, тем более что она уже в практике имелась», – добавил Путин.

Сейчас ЦБ совместно с участниками рынка рассматривает возможность введения каникул: платежи по ипотеке могут быть отсрочены в связи со сложной ситуацией, например, потерей работы заемщиком.

В связи с жесткой политикой некоторых банков в отношении заемщиков Центробанк решил законодательно закрепить добросовестную практику. Законопроект в отношении ипотечных каникул могут принять в первом квартале 2019 года.

Ранее российский президент призвал к реализации всех договоров с обманутыми дольщиками.

Напомним, заседание президиума Госсовета проходит в новом формате.

Согласно новому формату, обсуждение заявленной темы ведется в течение нескольких дней при участии представителей правительства и регионов, при этом обсуждение разделено на семь секций, а дискуссии проходят с акцентом на достижение задач, поставленных в приоритетных национальных проектах. Каждая из семи подгрупп занимается определенной темой, связанной с улучшением жилищных условий и формированием благоприятной среды.

Первое подобное заседание президиума Госсовета в формате круглых столов состоялось в ноябре 2018 года в Крыму – тогда обсуждалась реализация 12 национальных проектов.