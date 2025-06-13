В Израиле исключили немедленный военный ответ Ирана на атаку

Tекст: Вера Басилая

Телекомпания сообщила, что высокопоставленный источник в кабинете министров указал, что наихудший для Израиля вариант развития событий, при котором Иран мог бы сразу нанести ответный удар с максимальным числом жертв в тылу страны, на данный момент исключен, передает РИА «Новости».

По словам собеседника Kan, этот сценарий больше не представляет угрозы. Представители израильского правительства считают, что вероятность масштабной немедленной военной реакции со стороны Тегерана теперь крайне мала.

В ночь на пятницу Израиль атаковал военные и ядерные объекты в Иране, а также провел спецоперации по ликвидации представителей высшего военного руководства страны и физиков-атомщиков.

Источники сообщали, что ответный удар по израильским объектам может быть нанесен Ираном по главной базе ВМС в Хайфе и штабам в Тель-Авиве.

Новый главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур пообещал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, что Израиль понесет суровые последствия за удары по иранской территории.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

