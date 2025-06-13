Умер снявший «Три плюс два» Вальдемарс Емельяновс

Tекст: Вера Басилая

Советский кинооператор Вальдемарс Емельяновс, снявший культовую комедию «Три плюс два», скончался 10 июня, пишет «Российская газета». Оператору было 85 лет. О его смерти стало известно из сообщения национального Союза кинематографистов.

Вальдемарс Емельяновс начал карьеру в 1960 году на Рижской киностудии, где работал осветителем, помощником оператора и администратором. В качестве второго оператора он участвовал в создании фильмов «Моцарт и Сальери» и комедии «Три плюс два» с Андреем Мироновым, Натальей Фатеевой и Натальей Кустинской.

Емельяновс снял самостоятельно фильм «Стечение обстоятельств» с Ингеборгой Дапкунайте, драму «Танец на троих» и «Перекресток». Всего в его фильмографии около 40 художественных лент, а также более 500 документальных сюжетов.

Прощание с Вальдемарсом Емельяновсом и его похороны пройдут 13 июня в Риге по православному обряду.