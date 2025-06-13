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Умер снявший «Три плюс два» Вальдемарс Емельяновс
На 86-м году жизни умер советский кинооператор Вальдемарс Емельяновс, снявший легендарную комедию «Три плюс два».
Советский кинооператор Вальдемарс Емельяновс, снявший культовую комедию «Три плюс два», скончался 10 июня, пишет «Российская газета». Оператору было 85 лет. О его смерти стало известно из сообщения национального Союза кинематографистов.
Вальдемарс Емельяновс начал карьеру в 1960 году на Рижской киностудии, где работал осветителем, помощником оператора и администратором. В качестве второго оператора он участвовал в создании фильмов «Моцарт и Сальери» и комедии «Три плюс два» с Андреем Мироновым, Натальей Фатеевой и Натальей Кустинской.
Емельяновс снял самостоятельно фильм «Стечение обстоятельств» с Ингеборгой Дапкунайте, драму «Танец на троих» и «Перекресток». Всего в его фильмографии около 40 художественных лент, а также более 500 документальных сюжетов.
Прощание с Вальдемарсом Емельяновсом и его похороны пройдут 13 июня в Риге по православному обряду.