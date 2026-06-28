ВМС КСИР заявили, что базы США на Ближнем Востоке ждет «ад»

Bloomberg: Ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране

Bloomberg: Удар по школе в Иране произошел из-за сбоя разведки США

Tекст: Мария Иванова

Американские спецслужбы совершили ряд фатальных ошибок, которые закончились атакой на учебное заведение в конце февраля, передает Bloomberg.

Несогласованность баз данных не позволила вовремя донести до командования критически важную информацию.

Еще в 2019 году один из аналитиков указывал в неофициальной системе, что потенциальной целью Пентагона является образовательное учреждение. Однако из-за разобщенности ведомств эти сведения затерялись, и удар унес жизни 175 человек, среди которых 168 учениц. Ранения получили 95 пострадавших.

Расследование инцидента началось в апреле на уровне Министерства обороны США. Сейчас процесс фактически заморожен после передачи дела Центральному командованию страны.

Изначально американская администрация обвинила в атаке Вооруженные силы Ирана, не предоставив никаких доказательств. Позже на месте трагедии обнаружили обломки ракет с четкой маркировкой боеприпасов США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент заявил о непричастности Вашингтона к удару по школе в Минабе

Половина Сената США потребовала от Пентагона объяснений по поводу гибели детей.

Военные следователи ранее допустили ответственность американской армии за атаку на это учебное заведение.