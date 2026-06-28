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ВМС КСИР заявили, что базы США на Ближнем Востоке ждет «ад»
Press TV: В КСИР предрекли ад для баз США на Ближнем Востоке
В ближайшие дни базы США на Ближнем Востоке ждет «ад», заявило руководство ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции.
«Расплата американских баз в регионе – это отдельный вопрос», – приводит текст сообщения ВМС РИА «Новости» со ссылкой на Press TV.
В КСИР заявили, что американским военным предстоит «столкнуться с адом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли удары по целям в Иране, заявив, что отвечают на атаку иранского дрона против танкера Kiku в Ормузском проливе.
Вашингтон пригрозил уничтожить Иран.
Корпус стражей исламской революции в ответ атаковал связанные с США цели в Кувейте и Бахрейне.