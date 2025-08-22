  • Новость часаПарламент Словакии потребовал вызвать посла Украины из-за атак ВСУ на «Дружбу»
    Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    22 августа 2025, 18:14

    Трамп узнал об обыске у своего экс-советника Болтона из новостей

    Трамп сообщил, что узнал об обыске у экс-советника по нацбезопасности из новостей

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский президент Дональд Трамп отметил, что не был проинформирован заранее о действиях следователей в отношении Джона Болтона, бывшего советника главы государства по нацбезопасности.

    Обыск в доме экс-помощника по национальной безопасности Джона Болтона стал неожиданностью для Дональда Трампа, передает ТАСС. По словам президента, он впервые услышал об этом событии утром по телевизору.

    «Нет, я не знаю об этом. Я видел это по телевизору сегодня утром», – заявил Трамп журналистам. Он сделал это заявление во время посещения музея, посвященного истории Белого дома, в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агенты ФБР прибыли с обысками в дом Джона Болтона в Мэриленде в рамках давнего расследования, связанного с секретными материалами.

    21 августа 2025, 19:03
    Вассерман назвал «самую долгоиграющую» катастрофу Хрущева
    Вассерман назвал «самую долгоиграющую» катастрофу Хрущева
    @ РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Изъятие предмета «Логика» из школьной программы – самая долгоиграющая из созданных Хрущевым катастроф, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман.

    Современным школьникам не хватает такого предмета, как логика, считает депутат. Этот предмет позволяет упорядочивать, систематизировать различные знания и воспринимать их не как россыпь разрозненных фактов.

    «На первом месте среди дисциплин, позволяющих формировать целостную картину мира, стоит логика. Замечу, что ее изъяли из школьной программы при Хрущеве. Это, пожалуй, самая долгоиграющая из созданных им катастроф», – говорит Вассерман.

    Курс логики был введен в учебные планы советских школ в 1947 году. Это решение было принято на государственном уровне при непосредственном участии Иосифа Сталина.

    Предмет преподавался в объеме одного часа в неделю в выпускном классе. Программа включала изучение основных форм мышления: понятий, суждений и умозаключений, с особым вниманием к категорическому силлогизму. Курс должен был способствовать развитию аналитических способностей, необходимых для работы со сложной информацией, включая научно-техническую литературу.

    Из школьной программы курс исключили в 1955 году, в период руководства Никиты Хрущева. Логика, наряду с другими теоретическими дисциплинами, была признана не имеющей непосредственного прикладного значения для подготовки кадров для народного хозяйства.

    22 августа 2025, 07:09
    Bloomberg: Слова Лаврова о гарантиях безопасности Украины напугали ЕС
    Bloomberg: Слова Лаврова о гарантиях безопасности Украины напугали ЕС
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по гарантиям безопасности для Украины вызвали опасения европейских чиновников относительно дальнейших переговоров с США, сообщили источники.

    В Европе считают, что комментарии Лаврова по гарантиям безопасности для Украины могут негативно отразиться на перспективах переговоров между Россией и США, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    После заявлений министра по вопросу гарантий в переговорах «возникла трещина». Европейские чиновники полагают, что Москва может попытаться убедить Вашингтон отказаться от предоставления гарантий Киеву и склонить к переговорам на более низком уровне.

    Источник агентства среди европейских дипломатов отметил, что слова Лаврова расцениваются как попытка затормозить процесс урегулирования через посредничество США. Министр иностранных дел России ранее говорил, что любые гарантии для Украины должны разрабатываться на принципе неделимости безопасности и распространяться на соседние страны.

    Ранее Лавров указывал, что действия так называемой «коалиции желающих» подрывают положительную динамику в украинском урегулировании. Он также подчеркивал неприемлемость для Москвы нахождения иностранных военных сил на территории Украины.

    21 августа 2025, 20:00
    Гарантии для Зеленского: реальное и нет

    Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    21 августа 2025, 19:53
    Россия вышла из процесса ООН по делу о керченском инциденте с украинскими кораблями
    Россия вышла из процесса ООН по делу о керченском инциденте с украинскими кораблями
    @ Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия отказалась продолжать участие в арбитражном процессе по инциденту с задержанием украинских военных кораблей в Черном море в 2018 году, указав на нелегитимный состав трибунала и предвзятость арбитров, сообщил МИД РФ.

    Официальное заявление Министерства иностранных дел России опубликовано на сайте ведомства.

    В документе отмечается, что Москва вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву из-за грубых нарушений процедуры и нелегитимного состава арбитража по делу о задержании в 2018 году в Черном море украинских военных кораблей.

    Процесс был инициирован Киевом в 2019 году, но Россия указывает на отсутствие нарушений международного права в своих действиях и считает представленные доказательства достаточными.

    В 2024 году Россия добилась отвода двух арбитров – из Германии и Канады, однако оставшиеся члены арбитража, по мнению Москвы, продолжили поддерживать явно антироссийскую позицию.

    Каждое новое назначение сопровождалось конфликтом интересов и ангажированностью новых арбитров против России. Российская сторона заявляет, что фактическое рассмотрение дела теперь осуществляет орган, сформированный с явными процессуальными нарушениями, без участия России и с предвзятым отношением к ней.

    Россия подчеркнула, что любое решение такого состава арбитров не будет обладать юридической силой и не будет признано Москвой. МИД напомнил о необходимости независимости судебных и арбитражных органов для справедливого разрешения международных споров.

    Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года были задержаны после нарушения границы России в ходе провокации.

    Украина в апреле 2019 года обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием немедленного освобождения судов и моряков.

    Моряков 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.

    22 августа 2025, 01:37
    Алиев заявил о готовности Азербайджана к войне в любой момент
    Алиев заявил о готовности Азербайджана к войне в любой момент
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Азербайджан продолжает модернизировать армию, чтобы быть готовым к войне в любой момент, заявил президент страны Ильхам Алиев.

    «Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра», – приводит слова Алиева «Интерфакс».

    По его словам, Азербайджан не стремится к ведению вооруженных конфликтов, однако обязан гарантировать собственную безопасность в нынешних условиях. Алиев сообщил, что республика получила современные беспилотники и новые артиллерийские системы, пишет «Московский комсомолец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку. Зангезурский коридор, предназначенный для транспортной связи Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой, передан под контроль США и получает название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

    22 августа 2025, 12:34
    Эксперт разъяснил слова Алиева о готовности Азербайджана к войне

    Политолог Козюлин: Слова Алиева о готовности к войне обращены к Армении и Ирану

    Эксперт разъяснил слова Алиева о готовности Азербайджана к войне
    @ Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев хочет угрозами продавить ратификацию армянским парламентом соглашения Баку и Еревана. Также это послание Тегерану – противнику нынешнего плана освоения Зангезурского коридора. Но это заявление вызовет лишь ответную агрессивную реакцию Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее азербайджанская сторона заявила о готовности к войне.

    «Ранее Азербайджан и Армения подписали в Вашингтоне декларацию по мирному урегулированию, но весомая часть армянского парламента, а также делового и политического истеблишмента выступают против ратификации документа», – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Слова Алиева могут быть элементом давления на армянских противников трехстороннего соглашения. Баку таким образом предупреждает Ереван о готовности снова прибегнуть к силовому сценарию, если не получится договориться мирным путем», – подчеркнул собеседник.

    «В какой-то мере заявление Алиева поможет Пашиняну обосновать перед парламентом необходимость ратификации соглашения и объяснить свои действия армянскому народу. Тем не менее сейчас в Армении большая часть общества считает этот договор позорным. Думаю, его ратификация приведет к новым уличным протестам», – добавил аналитик.

    «Также слова Алиева можно считать сигналом Тегерану – противнику освоения азербайджанской стороной Зангезурского коридора. Но уверен, это вызовет ответную симметричную реакцию Ирана в виде заявлений о мощи КСИР, новых вооружениях и готовности к войне», – спрогнозировал политолог.

    Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с людьми, переселившимися в Кяльбаджар, ранее контролируемый властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Глава государства в своем обращении к гражданам напомнил про победу азербайджанских вооруженных сил над Арменией, передает Azertag.

    «Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Но Баку следит за возможными источниками угроз и наращивает военную мощь. После второй карабахской войны мы увеличили численность спецназа на тысячи бойцов, были созданы новые силы коммандос», – сказал он. Алиев добавил, что Азербайджан закупил самые современные БПЛА и артиллерийские системы, а также заключил контракты на поставку новых боевых самолетов.

    «Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности – мы сами, государство, народ и наши вооруженные силы», – подчеркнул он, и предостерег от провокаций против Азербайджана.

    Стоит отметить, что визит в Карабах состоялся накануне празднования дня рождения жены азербайджанского лидера Мехрибан Алиевой. Президент России Владимир Путин направил поздравление чете, отметив важность государственной деятельности первой леди. Он пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья и успехов в работе. «Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи», – говорится в поздравлении.

    22 августа 2025, 15:05
    Лавров: Зеленский отказался от всех ключевых предложений Трампа по Украине
    Лавров: Зеленский отказался от всех ключевых предложений Трампа по Украине
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, которые американский лидер считает важными, включая отказ от членства в НАТО.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью каналу NBC сообщил, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Лавров отметил, что американская сторона настаивала на ряде принципов, в частности, на отказе от членства в НАТО и обсуждении территориальных вопросов, однако Зеленский, по его словам, ответил отказом на все эти предложения, передает ТАСС.

    После переговоров с Владимиром Путиным Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с Зеленским и лидерами Евросоюза. По итогам встречи Трамп заявил, что Франция, Германия и Британия выразили желание разместить свои войска на территории Украины, однако он отметил, что при его президентстве американские войска там находиться не будут.

    Ранее Лавров заявил, что действия так называемой коалиции желающих направлены на подрыв положительного движения в вопросе украинского урегулирования.

    Лавров также отметил, что риторика Зеленского по возможной встрече с Путиным не способствует реальному урегулированию ситуации, а используется как медийный ход. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Трамп проявляет интерес к ситуации на Украине.

    22 августа 2025, 11:42
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину достиг 80%, что на два процентных пункта выше показателя предыдущей недели, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным ФОМ, уровень доверия к президенту России Владимиру Путину достиг 80%, что на два процентных пункта выше, чем неделей ранее, кроме того 82% респондентов считают, что президент хорошо справляется со своими обязанностями, этот показатель вырос на три процентных пункта, передает ТАСС.

    Работу правительства положительно оценили 58% россиян, что на пять процентных пунктов больше, чем ранее. О том, что председатель правительства Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% участников опроса, рост составил два процентных пункта.

    Партия «Единая Россия» сохраняет уровень поддержки в 42% (минус один п. п. за неделю), КПРФ поддерживают 7% (минус один п. п.), ЛДПР – 9% (минус два п. п.), «Справедливую Россию – За правду» – 3% (минус один п. п.), партию «Новые люди» – 4%, что не изменилось.

    Опрос проводился ФОМ с 15 по 17 августа. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. россиян.

    21 августа 2025, 21:23
    Дочь Орнеллы Мути заявила о желании получить российское гражданство
    Дочь Орнеллы Мути заявила о желании получить российское гражданство
    @ Maurizio D'Avanzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса и певица Найке Ривелли, дочь известной итальянской актрисы Орнеллы Мути, заявила о своем намерении получить российское гражданство.

    Она объяснила это разочарованием в политике Евросоюза и Италии после недавних международных событий, передает ТАСС.

    «После очередной встречи [премьер-министра Италии] Джорджи Мелони и европейских лидеров с [президентом США Дональдом] Трампом я не считаю, что они меня представляют. Они меня пугают. Я люблю Италию, но видя, что происходит, хочу поменять гражданство и обращусь за российским», – сказала Ривелли.

    Артистка напомнила, что по материнской линии у нее российские корни: бабушка и дедушка Орнеллы Мути были родом из Петербурга, затем переехали в Эстонию, где родилась мать знаменитой актрисы. По словам Ривелли, она очень близка с мамой и даже внешне на нее похожа.

    Найке не уточнила, предпринимала ли уже конкретные шаги по оформлению российского гражданства. Однако она отметила, что ее мать Орнелла Мути также подумывает о получении российского паспорта.

    Ранее Орнелла Мути рассказала о русских корнях и заявила, что хотела бы получить российское гражданство. Она также сообщила, что является резидентом России и имеет московскую прописку.

    22 августа 2025, 10:50
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана с днем рождения
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения первому вице-президенту Азербайджана, жене президента Азербайджана Ильхама Алиева Мехрибан Алиевой, отметив важность ее государственной деятельности и передав пожелания ее семье.

    Поздравительное письмо президента России Мехрибан Алиевой опубликовано азербайджанским государственным агентством Азертадж, передает ТАСС.

    В обращении Путин выразил сердечные поздравления по случаю дня рождения первого вице-президента Азербайджана.

    Глава российского государства пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ее работе на государственном посту.

    «Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи», – говорится в поздравлении президента.

    22 августа 2025, 14:25
    Лукашенко раскрыл реакцию Путина на призывы ударить по офису Зеленского «Орешником»

    Лукашенко сообщил об отказе Путина наносить удар по Банковой «Орешником»

    Лукашенко раскрыл реакцию Путина на призывы ударить по офису Зеленского «Орешником»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский президент Владимир Путин категорически отверг идею наносить удары по Банковой в Киеве (место расположения офиса президента Украины) с применением «Орешника».

    Как передает «Пул Первого», Александр Лукашенко поделился подробностями обсуждения военных действий на Украине, в том числе инсайдерской информацией об идее удара по Банковой «Орешником».

    По его словам, Владимиру Путину поступало предложение нанести такой удар, однако президент России категорически это отверг. Лукашенко подчеркнул: «Путин сказал: ни в коем случае!»

    Также белорусский лидер подчеркнул, что достижение мира на Украине возможно только поэтапно. По его убеждению, первоочередная задача – прекращение боевых действий и предотвращение дальнейших жертв. Ранее Лукашенко уже рассказывал о мирном плане по Украине, который обсуждал с президентом США Дональдом Трампом, пишет БелТА.

    Ранее Александр Лукашенко назвал Минск идеальным местом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Лукашенко заявил, что первые позиции для размещения комплекса «Орешник» уже обустраиваются в Белоруссии.

    Также Лукашенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Дональд Трамп согласился приехать в Минск с семьей по приглашению Лукашенко.

    22 августа 2025, 12:09
    Bloomberg обвинило Россию в привлечении молодых африканок к производству боевых дронов в Татарстане
    Bloomberg обвинило Россию в привлечении молодых африканок к производству боевых дронов в Татарстане
    @ alabuga.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Власти ЮАР начали расследовать возможное привлечение молодых африканских женщин на предприятия по производству дронов в индустриальной зоне Татарстана, сообщает Bloomberg.

    Южноафриканское правительство приступило к расследованию деятельности российских компаний, которые якобы набирают молодых африканок для работы в Татарстане, передает Bloomberg. Один из главных рекрутеров, как отмечает агентство, – особая экономическая зона «Алабуга», где производят военные беспилотники.

    В мае местное отделение BRICS Women’s Business Alliance подписало соглашение о поставке 5,6 тыс. работников для компаний «Алабуга» и Etalonstroi Ural в 2025 году. Ранее в соцсетях распространялись объявления о вакансиях для женщин 18–22 лет на строительные и сервисные должности.

    Некоторые африканские работницы сообщили, что якобы их приглашали на работу под предлогом стандартных вакансий, а по прибытии отправляли собирать дроны-камикадзе Shahed 136, о чем говорится в исследованиях, в том числе Института науки и международной безопасности (ISIS).

    Представители «Алабуги» на публичных мероприятиях отвергают подобные обвинения и заявляют, что африканок не отправляют на производство дронов.

    Южноафриканский департамент международных отношений сообщил о расследовании,  подчеркнув, однако, что пока не располагает доказательствами нарушений, но отмечает обеспокоенность из-за масштабного набора молодежи фирмой «Алабуга». В министерстве по делам женщин ЮАР также отвергли связь с программой.

    По данным компании, к середине 2024 года из 182 новых сотрудников только шесть были из Южной Африки. В самой Южной Африке безработица среди женщин младше 34 лет превышает 48%, и подобные программы воспринимаются как шанс на стабильную работу, несмотря на риски.

    Ранее во время атаки беспилотников на ОЭЗ «Алабуга» пострадали граждане девяти стран. Большинство пострадавших оказались гражданами стран Африки, еще один был гражданином Киргизии.

    Украина обвинила Китай в помощи России по производству беспилотников. Китай отрицал свое участие в таких поставках.

    22 августа 2025, 09:24
    В Грузии разгорелся скандал из-за публикации The New York Times о российских военных в Гори

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Скандал разгорается между американской газетой The New York Times и председателем заксобрания Гори Давидом Размадзе из-за приведенных в статье издания его слов о позитивных действиях российских военных в этом городе во время операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Газета процитировала Размадзе, который якобы сказал, что российские военные вошли в Гори вблизи Южной Осетии как «миротоворцы» и остановили «хулиганов» Саакашвили, которые «грабили весь город».

    The New York Times утверждает, что это верные цитаты, а опровержения со стороны Размадзе называет «преднамеренным нападением на независимую журналистику».

    В свою очередь, председатель законодательного собрания родины Сталина заявляет, что его слова во время длительного интервью, которое он дал в начале года, были искажены и что он «никогда не говорил ничего положительного о России и ее военных».

    Грузинская оппозиция потребовала смещения Размадзе с поста. Экс-президент Саломе Зурабишвили назвала его заявление «постыдным и безответственным».

    Во время грузино-российской войны 2008 года тогдашние власти Грузии бежали из Гори. Согласно рассказам очевидцев тех событий, российские военные не могли найти в городе ответственных лиц, чтобы обеспечить порядок. Позже представители грузинских властей того времени, вернувшись в город, выступали в качестве водителей для российских военных и предлагали им за деньги взорвать памятник Сталина.

    21 августа 2025, 21:08
    Спасение альпинистки Наговицыной на пике Победы оценили в 4,8 млн рублей

    Mash: Спасение альпинистки Наговицыной на пике Победы оценили в 4,8 млн рублей

    Спасение альпинистки Наговицыной на пике Победы оценили в 4,8 млн рублей
    @ @natalina_1022

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть расходов за спасение альпинистки Натальи Наговицыной на пике Победы могут взыскать с нее, или если спасательная операция окажется неудачной – с ее сына, пишут СМИ.

    Сумма затрат на эвакуацию составляет около 60 тыс. долларов, что эквивалентно примерно 4,8 млн рублей, а купленная Наговицыной страховка покрывает только 35 тыс. долларов (около 2,8 млн рублей), передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Канал отмечает, что изначально в экспедиции планировали участвовать шесть человек, но двое отказались до начала восхождения. Вместе с Наговицыной остались ее напарник Роман, а также немецкий и итальянский альпинисты, которые пытались оказать ей помощь на месте.

    На выручку пострадавшей направились добровольцы из турфирмы. По данным Mash, профессиональные спасатели добрались до высоты 5,8 тыс. метров спустя почти двое суток пути, однако до места, где находится Наговицына, остается еще 1,4 тыс. метров.

    Ранее спасатель международного класса, бывший замначальника отряда «Центроспас» МЧС, Герой России Владимир Легошин назвал высоту 7,2 тыс. метров фатальной для Наговицыной.

    В МИД России сообщили, что отслеживают ситуацию, и поблагодарили власти Киргизии за участие в решении инцидента.

    22 августа 2025, 02:22
    В США обнародован протокол беседы Путина и Клинтона о приглашении России в НАТО
    В США обнародован протокол беседы Путина и Клинтона о приглашении России в НАТО
    @ Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американская общественная исследовательская организация National Security Archive («Архив по нацбезопасности») при Университете имени Джорджа Вашингтона обнародовала документы американского правительства с протоколом беседы президентов России и США Владимира Путина и Билла Клинтона в 2000 году.

    «С начала процесса расширения НАТО я понимал, что это может стать для России проблемой. Я серьезно относился к этому вопросу и хочу, чтобы было понятно, что расширение НАТО никоим образом не угрожает России», – приводятся слова Клинтона в датированном 4 июня 2000 года протоколе его беседы с Путиным в Кремле. Протокол беседы был подготовлен сотрудниками Белого дома, передает ТАСС.

    Американский президент заявил, что «серьезно настроен относительно готовности к обсуждению членства России в НАТО». Он сказал, что «внутренние соображения в России пока этого не позволят». Однако, по его мнение, в будущем Россия должна стать участником «всех организаций, которые поддерживают единство цивилизованного мира».

    Также Клинтон выразил удовлетворение возобновлением сотрудничества между Россией и НАТО, отметив, что оно «полностью вернулось в нормальное русло». Он добавил, что США готовы помогать странам Центральной Европы и поддерживать диалог по вопросам безопасности. Клинтон выступил против того, чтобы Россия и США «сосредоточились друг на друге как на основных угрозах, о которых нужно беспокоиться», поскольку в таком случае «они упустят возможность решать другие проблемы сообща».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Клинтон заявил, что на посту главы государства предлагал Борису Ельцину не только специальное партнерство, но и перспективы членства России в НАТО. Путин указывал, что «практические шаги» США в отношении Москвы демонстрируют, «как американцы реально отнеслись к этой возможности».

    21 августа 2025, 22:22
    Союзник Трампа предложил позвать Россию в НАТО ради мира на Украине

    Экс-конгрессмен США Гетц: Нужно предложить России членство в НАТО

    Союзник Трампа предложил позвать Россию в НАТО ради мира на Украине
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно предложить членство России в НАТО как инструмент для достижения мирного урегулирования на Украине на условиях США, заявил один из видных союзников президента США Дональда Трампа, бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц.

    «У меня есть идея: предложите России членство в НАТО», – заявил Гетц в эфире своей программы на телеканале One America News.

    По словам Гетца, такой шаг должен стать не подарком, а сильным рычагом давления, который может использовать Трамп, пишет «Московский комсомолец».

    Политик отметил, что за этот «пряник» Трамп сможет получить от Москвы необходимые уступки в вопросах прекращения боевых действий, развития экономического сотрудничества и урегулирования территориальных споров на Украине. Гетц добавил, что не считает себя радикалом, и напомнил, что партнерство России и НАТО уже обсуждалось экспертами разного политического спектра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отчете комитета по этике Палаты представителей говорилось, что Гетц платил 17-летней девушке за секс и неоднократно попадался на хранении наркотиков, включая кокаин и экстази, в период с 2017 по 2019 год. На фоне обвинений Гэтц снял свою кандидатуру на пост генерального прокурора.

    Билл Клинтон заявил, что на посту президента США предлагал российскому президенту Борису Ельцину не только специальное партнерство, но и перспективы членства России в НАТО. Энтони Блинкен, занимая пост главы Госдепа, заявлял, что Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО в 1990-х годах.

    Президент России Владимир Путин рассказывал, что реакция Клинтона на гипотетическое предположение о возможности вступления России в НАТО «выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны».

    Российская свинина помогает Китаю в торговых войнах

    Россия настолько преуспела в свиноводстве за последние полтора десятилетия, что готова стать продовольственной опорой и для Китая. Себя мы обеспечили свининой еще в 2018 году, а вот Китай никак не пускал наш продукт на свой рынок. Но в прошлом году все кардинально изменилось. Пекин дал зеленый свет российской свинине – и не прогадал. Потому что американская и европейская свинина оказалась «токсичной» из-за торговых войн. Подробности

    Страх потерять США заставил ЕС говорить о военной интервенции

    Работа над гарантиями безопасности для Украины, кажется, стремится в дипломатический тупик. Пока европейцы заявляют о необходимости размещения на территории республики своего контингента, Штаты заявляют, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения. Эксперты отмечают, что речь идет о сознательном затягивании дискуссии со стороны ЕС. Чего добивается Старый Свет и что это означает для России? Подробности

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    Только один лидер ЕС сумел отказать Трампу из-за Украины

    Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но столкнулся с неожиданным для себя препятствием. Это Венгрия, премьер которой считался главным союзником новой администрации Белого дома в ЕС, а теперь практически единственная говорит «нет», когда другие европейцы заискивают. А почему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

