Вассерман назвал «самую долгоиграющую» катастрофу Хрущева

Tекст: Татьяна Косолапова

Современным школьникам не хватает такого предмета, как логика, считает депутат. Этот предмет позволяет упорядочивать, систематизировать различные знания и воспринимать их не как россыпь разрозненных фактов.



«На первом месте среди дисциплин, позволяющих формировать целостную картину мира, стоит логика. Замечу, что ее изъяли из школьной программы при Хрущеве. Это, пожалуй, самая долгоиграющая из созданных им катастроф», – говорит Вассерман.

Курс логики был введен в учебные планы советских школ в 1947 году. Это решение было принято на государственном уровне при непосредственном участии Иосифа Сталина.

Предмет преподавался в объеме одного часа в неделю в выпускном классе. Программа включала изучение основных форм мышления: понятий, суждений и умозаключений, с особым вниманием к категорическому силлогизму. Курс должен был способствовать развитию аналитических способностей, необходимых для работы со сложной информацией, включая научно-техническую литературу.

Из школьной программы курс исключили в 1955 году, в период руководства Никиты Хрущева. Логика, наряду с другими теоретическими дисциплинами, была признана не имеющей непосредственного прикладного значения для подготовки кадров для народного хозяйства.