Tекст: Денис Тельманов

Федеральное бюро расследований США провело обыски в доме бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию газеты New York Post.

Дом Болтона находится в городе Бетесда, штат Мэриленд.

По сведениям неназванного чиновника из Белого дома, проверка связана с расследованием, касающимся секретных документов. Источник уточнил, что дело началось несколько лет назад.

Также отмечается, что это расследование было приостановлено администрацией Джо Байдена по политическим причинам. Подробности о содержании секретных документов не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмены США приняли решение вызвать Билла и Хиллари Клинтон на допрос по делу Эпштейна. Дональд Трамп две недели назад заявил, что обсуждать это дело не стоит.

Власти США ранее признали протесты в Лос-Анджелесе мятежом. Дональду Трампу необходимо демонстрировать готовность применять силу к протестующим, чтобы не допустить расшатывания власти республиканцев.

Семнадцатилетний подросток из Висконсина обвинен в убийстве родителей, подготовке покушения на Трампа и попытке применения оружия массового уничтожения с помощью дрона.