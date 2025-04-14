ФБР заподозрило 17-летнего Кацапа в подготовке покушения на Трампа

NBC: 17-летний Кацап из Висконсина убил родителей и планировал покушение на Трампа

Tекст: Мария Иванова

Как передает NBC News, 17-летнего Никиту Кацапа (Nikita Casap) из Висконсина обвиняют в убийстве его матери и отчима, а также в планировании покушения на президента Трампа. В прошлом месяце Касап был арестован за убийство 35-летней Татьяны Кацап и 51-летнего Дональда Мейера, после чего он проживал с их телами около двух недель.

ФБР обнаружило улики, указывающие на то, что Кацап также готовился убить президента. В числе обвинений – заговор, попытка убийства президента и попытка применения оружия массового поражения. В ходе обыска был найден так называемый «манифест», в котором призывалось к убийству президента для разжигания расовой войны и хаоса в стране.

Кацап, согласно данным ФБР, обсуждал свои планы в соцсетях, таких как TikTok и Telegram, и идентифицировал себя как последователь «Ордена Девяти Углов» – неонацистской организации, продвигающей насильственные методы свержения правительств.

Следствие считает, что он частично оплатил покупку дрона с механизмом сброса для нанесения ущерба, например, путем сброса взрывчатки, коктейля Молотова или сильнодействующего яда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал президента США Дональда Трампа покарать «истинных заказчиков покушения» на американского президента. Подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут пытался приобрести ракетную установку у предполагаемого украинского посредника.