Отказ Кубы от социализма неправильно поняли

Tекст: Дмитрий Бавырин

То, что Куба отказалась от социализма, – миф, который левые создают прямо сейчас с целью законсервировать на долгие годы: была, мол, страна-мечта, да уничтожена врагами.

Враги у Кубы настоящие, социализм – нет. Экономика острова сейчас – уникальный и полностью искусственный конструкт, как костюм выживальщика. А нормальной – социалистической или капиталистической – там никогда и не было.

При диктатуре Фульхенсио Батисты это феодальная деспотия с жестокой эксплуатацией населения. При Фиделе Кастро – проект СССР в рамках глобального противостояния США. С 1990-х и по сию пору – постоянно меняющийся режим, вынужденный, с одной стороны, жить в условиях жестких ограничений со стороны Вашингтона, с другой, по-прежнему поддерживаемый друзьями и за их счет все еще живой.

Нынешняя «перестройка» с внедрением рыночных механизмов и либерализацией по счету уже третья, и ни одну не проводили от хорошей жизни. В части реформы она много радикальнее прежних: превращение предприятий (кроме стратегических) в акционерные общества, легализация иностранного капитала в частном секторе, постепенный переход на рыночный курс валюты. Однако и условия, в которые поставили Кубу США, теперь чрезвычайные.

После похищения президенты Венесуэлы и шантажа президента Мексики остров остался без стабильных поставщиков нефти, а энергетический кризис резко усугубил экономический. Но вопрос «а что, собственно, Вашингтону нужно?» повис воздухе и не получил внятного ответа до сих пор, хотя на Кубе уже побывала делегация от Дональда Трампа во главе с директором ЦРУ.

Это не художественное преувеличение и не признание недостаточной информированности. Официальная Гавана повторять устала: мы не понимаем, чего от нас хотят.

В целом понятно, чего – победы. Двенадцать президентов США не смогли победить Кубу, а Дональд Трамп смог, хей-хо, YMCA!

Только какие у победы критерии? На все вопросы глава Госдепа Марко Рубио отвечает одно и то же: на острове должны произойти «определенные изменения», а по лицу видно, что сам не понимает – какие. А ведь именно Рубио считают инициатором и мотором антикубинской политики как выходца из среды политических эмигрантов, ненавидящей Кастро и все, что с ним связано.

Истинно желанный сценарий – смена режима, но кубинский режим совершенно особенный, его не на что менять: на острове нет сформированной оппозиции. Для США ситуации в этом смысле хуже, чем в Иране, где такой сценарий не удалось реализовать даже под бомбами.

Если триумф оппозиции невозможен, реально достижимые плоды победы будут носить символический характер. Судя по действиям американцев, они рассматривают в качестве «отступных» выдачу им для суда по сомнительным обвинениям Рауля Кастро – бывшего лидера и брата Фиделя, или отставку действующего президента Мигеля Диас-Канеля. Но это тоже – переговорный тупик.

Для политической элиты Гаваны выдача обоих – неприемлемая капитуляция, а американцам, за исключением обозленной кубинской диаспоры во Флориде и кучки «ястребов» в Конгрессе, это по большому счету не нужно. Кастро – 95 лет, а Диас-Канель не является пожизненным лидером и по конституции должен уйти сам через пять лет. Кроме того, в Госдепе должны осознавать, что нынешний президент Кубы – не единоличный диктатор, а первый среди равных в политбюро. Он и вице-президент Сальвадор Вальдес Меса могли бы поменяться местами, если США такое устроит, но это не серьезные переговоры, а какой-то цирк.

Со своей стороны кубинское руководство вынесло революционное предложение, от которого невозможно отказаться – о консультациях по выплате компенсаций за национализированную при раннем Фиделе собственность американцев. Пусть и с оговорками про необходимость учесть убытки, которая понесла Куба от незаконного эмбарго США, готовность выйти на сделку с взаимозачетами прозвучала четко.

Казалось бы – вот оно, исчерпывающее решение. Конфликт между Вашингтоном и Гаваной начался не тогда, когда Кастро пришел к власти, а после той самой национализации, проведенной по принципу «было ваше, стало наше». Превращение Фиделя в союзника СССР – это уже более поздние события, естественная реакция главного из барбудос на эмбарго и другие проблемы «острова свободы».

Но американцы не проявили к этому предложению абсолютно никакого интереса. И при знании деталей не возникает вопроса – почему.

Собственность граждан США на острове до Фиделя: отели, бордели, казино и плантации сахарного тростника, где – подчеркнем это еще раз – эксплуатировали население. Других существенных экономических объектов не было, а реальными владельцами этих зачастую были мафиози. Например, крупнейшее казино принадлежало основателю Национального преступного синдиката Мееру Лански по прозвищу «бухгалтер мафии», и кубинская национализация практически его разорила. А второй по важности игрок – семья Траффиканте из Флориды, консультировавшая впоследствии ЦРУ на предмет убийства Кастро.

Одна из причин, по которым Вашингтон отреагировал на революцию и свержение Батисты достаточно спокойно, было именно это – превращение Кубы в малину для гангстеров. У них наверняка есть наследники, но выплата им компенсаций поставит власти США в глупое положение.

Разумеется, Трампа устроило бы, если бы Гавана попросту отвалила США много денег – за казино или за красивые глаза, не важно. Но денег у Кубы в общем-то нет и не будет, тем более, при блокаде. Поэтому снятие изначальных противоречий – тоже тупик. А либеральные реформы в условиях тупика – это попытка Кубы найти ответ сразу на два вопроса, про деньги и про шантаж.

Очередная «перестройка» – это не капитуляция Гаваны перед требованием США. Но если Вашингтон согласится считать это капитуляцией, власти в Гаване это полностью устроит. По большому счету, им нужно лишь, чтобы их оставили в покое.

Но на самом деле изменения нужны Кубе как раз для того, чтобы не рухнуть. Власть как бы признается, что сама не тянет – нужна множественная частная инициатива. Но это признание нельзя свести к циничному «мы вас не прокормим –кормите себя сами» или, как говорили при Гайдаре, «рынок порешает». Налицо осознанный способ обойти американские санкции.

Например, граждане США не могут инвестировать в предприятия, связанные с кубинским правительством, – это в обоих странах незаконно. А вот в частные могут. При прежнем режиме, как его ни определяй, таких предприятий просто не было. Теперь будут. Кубинские представители, обращаясь к соседям как бы через голову властей, призывают: инвестируйте в нас.

Это не так наивно, как звучит.

Могут дать денег и назло Трампу.

Американцы в массе своей давно не воспринимают Кубу как угрозу – коммунистическую или советскую. Ее, скорее, жалко. Снятие с нее эмбарго – это позиция одной из ведущих партий, Демократической (при Бараке Обаме значительную часть санкций аннулировали, это Трамп их потом вернул), но и в Республиканкой радикальные подходы непопулярны.

Когда Трамп угрожает Гаване тем, что американский флот по дороге из Персидского залива заглянет на Кубу, это, наверняка, блеф, особенно с учетом того, что в Иране все пошло не по плану. Но по той же причине – из-за отсутствия убедительных признаков победы над Тегераном – он от Кубы просто так не отстанет, нужны отступные.

В крайнем случае кубинцам нужно просто пересидеть Трампа, причем, уже в следующем году, когда демократы получат большинство в Конгрессе, станет попроще. Но поскольку Кубе сейчас действительно тяжело, хочется надеяться на более ранее соглашение и на то, что Вашингтон довольствуется компенсацией для наследников Меера и прочих гангстеров.

Это лишний раз напомнит всем, что представляют собой США и их внешняя политика: когда город засыпает, просыпается мафия.