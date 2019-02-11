В Казани пройдет расширенное заседание президиума Госсовета в новом формате

В Казани пройдет расширенное заседание президиума Госсовета по реализации национального проекта «Жилье и городская среда», во вторник в нем примет участие президент России Владимир Путин; заседание проходит в новом формате, уже опробованном в прошлом году.

Заседание организовано в новом формате круглых столов по семи подгруппам. Этот формат, впервые был реализован на заседании президиума Госсовета 23 ноября 2018 года в Крыму, предполагающем неформальный диалог президента с главами регионов, передает ТАСС.



Работа в рамках подготовки к расширенному заседанию президиума началась 10 февраля. Согласно новому формату, обсуждение заявленной темы ведется в течение нескольких дней при участии представителей правительства и регионов. Обсуждение разделено на несколько секций, дискуссии проходят с акцентом на достижение задач, поставленных в приоритетных национальных проектах. В финальном дне обсуждения примет участие президент.

На этот раз на заседании президиума Госсовета обсудят работу органов исполнительной власти регионов по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды.

Первая подгруппа сфокусируется на общих системных вопросах развития рынка жилья и формирования комфортной городской среды. Вторая займется темой совершенствования механизмов финансирования жилищного строительства. Третья подгруппа займется комплексным развитием инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также эффективным использованием земель в целях массового жилищного строительства.

Еще одна подгруппа сконцентрируется на проблемах модернизации строительной отрасли и повышения качества индустриального жилищного строительства. В отдельные подгруппы выделены вопросы снижения административной нагрузки на застройщиков, совершенствования нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере строительства, тема развития и формирования комфортной городской среды, а также проблемы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Первое подобное заседание президиума Госсовета в формате круглых столов состоялось в ноябре 2018 года в Крыму – тогда обсуждалась реализация 12 национальных проектов. Позже первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что будут проведены отдельные заседания президиума Госсовета по каждому из 12 национальных проектов, многие из заседаний будут проходить в регионах.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что рассчитывает на принятие на расширенном заседании президиума Госсовета решений по ключевым вопросам регионов, сообщает агентство «Москва».

«Ключевые решения, которые мы ждем, касаются вопросов, связанных с урегулированием долевого строительства – проблемой, которая касается всех регионов, в том числе и Москвы. Как сделать так, чтобы мы, в конце концов, вышли на такие механизмы привлечения средств на строительство, чтобы не было обманутых дольщиков, не было брошенных строек. Это очень важное решение, возможно, даже болезненное. Переходный период от того состояния, которое было, к идеальному всегда имеет свои проблемы. Надо сделать так, чтобы этот переход был максимально безболезненный», – сказал Собянин.

Он также надеется обсудить возможности объема наращивания жилищного строительства, работу с аварийным фондом, создание комфортной городской среды. По его словам, решения эти во многом являются компетенцией регионов, однако базируются на федеральном законодательстве.

«Какие-то точечные решения всегда нужны», – добавил он.

«Здесь мы плавно переходим в режим принятия решений на уровне главы государства. У нас есть возможность донести до него то, о чем мы говорим, обсуждаем, рассказать о проблемах, которыми мы занимаемся. И выработать такие решения, которые были бы услышаны, приняты и реализованы. Это и крайне сложная задача, и крайне интересная», – сказал Собянин.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в перерыве заседания президиума Госсовета заявил, что самый масштабный и сложный нацпроект касается жилья и общественных пространств, сообщает «Татар-Информ».

«Стоит задача выйти на строительство 120 млн квадратных метров, которая требует системных решений. Сегодня главный механизм приобретения жилья – это ипотека, но стоимость процентной ставки поднялась, что может отрицательно сказаться на спросе», – сказал Минниханов.

По его словам, строительство жилья требует развития социальной инфраструктуры.

«Мы должны обеспечить жителей школами, детскими садиками, поликлиниками, а это большие деньги. Наш нацпроект необходимо объединить с другими федеральными программами и нацпроектами, чтобы решать эти задачи комплексно. Потребуется примерно два–три года, чтобы мы создали базу и смогли выйти на такие объемы строительства», – пояснил Рустам Минниханов.

В работе заседания президиума Госсовета участвуют руководители почти 40 субъектов Российской Федерации, а также Сергей Кириенко, вице-премьер Виталий Мутко, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Счетной палаты Алексей Кудрин.