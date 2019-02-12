Путин призвал к реализации всех договоров с обманутыми дольщиками

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в новом формате призвал к реализации всех договоров долевого участия в стране, чтоб защитить права обманутых дольщиков.

«Сейчас действует свыше 1 млн договоров долевого участия. Нужно обеспечить их полную реализацию, а также защитить права обманутых дольщиков», – сказал Путин во время расширенного заседания в Казани президиума Госсовета, который посвящен реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

По его словам, ЦБ и российское правительство должны добиться максимального гладкого перехода на новую схему финансирования жилищного строительства в России с июля 2019 года, передает ТАСС.

«Хотел бы обратить внимание правительства, Центрального банка: нужно четко скоординировать работу с застройщиками и кредитными организациям, выстроить и отладить все механизмы, чтобы этот переход был максимально гладким для отрасли, чтобы банки были мотивированы кредитовать застройщиков», – заявил российский лидер.

С 1 июля в России будет запрещено долевое строительство. По словам президента, россияне не должны страдать от рисков такого способа постройки.

Также президент России поддержал идею возрождения механизма жилищно-строительных кооперативов. Специалисты оценили последствия такого решения для строительной отрасли и рынка недвижимости. Также он потребовал решить проблему мусорных свалок при минимальной нагрузке на граждан и пообещал следить за уровнем ставок по ипотеке.

Напомним, заседание президиума Госсовета проходит в новом формате.

Согласно новому формату, обсуждение заявленной темы ведется в течение нескольких дней при участии представителей правительства и регионов, при этом обсуждение разделено на семь секций, а дискуссии проходят с акцентом на достижение задач, поставленных в приоритетных национальных проектах. Каждая из семи подгрупп занимается определенной темой, связанной с улучшением жилищных условий и формированием благоприятной среды.

Первое подобное заседание президиума Госсовета в формате круглых столов состоялось в ноябре 2018 года в Крыму – тогда обсуждалась реализация 12 национальных проектов.