Путин пообещал снижение ипотечных ставок в России

Ставка по ипотеке в России будет снижаться, пока нет оснований полагать, что будет как-то иначе, заявил президент Владимир Путин.

Он добавил, что можно было бы возобновить ипотечные каникулы в случае возникновения сложностей, передает РИА «Новости».

Отметим, что за прошлый год российские банки выдали ипотечные кредиты на общую сумму 3 трлн 13 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за 2017 год.

Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что ставки по ипотеке могут начать снижаться к концу 2019 года. Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 января составила 9,56% годовых.