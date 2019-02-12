Путин потребовал проводить «мусорную реформу» с минимальной нагрузкой на граждан

Проблема мусорных свалок должна быть решена при минимальной нагрузке на граждан, заявил президент России Владимир Путин.

«Она (проблема мусора) стала просто очень острой, и государство обязано обратить на это внимание. Конечно, без контроля со стороны общества, со стороны общественных организаций, в том числе со стороны Общероссийского народного фронта и других организаций решить эффективно эту проблему будет нельзя», – отметил президент на встрече с представителями общественности, передает РИА «Новости».

По его словам, проблемы с отходами накапливались десятилетиями и на них никто не обращал внимания. Путин напомнил, что «особый интерес» к этой теме начался после прямой линии, где жители Подмосковья попросили его решить вопрос с мусорным полигоном в Кучино.

Глава государства признал, что решение проблемы свалок в стране – это затратное дело, для решения проблемы нужно объединить усилия граждан и государства.

«Оно должно быть грамотным образом и с минимальной нагрузкой на граждан реализовано – это безусловно... Здесь нужно еще многое отрегулировать, и деньги концентрировать именно там, где они будут эффективно работать – ведь это достаточно прибыльный бизнес, если организовать должным образом», – сказал Путин.

При устранении проблемы мусора нужно применять современные, эффективные решения, заключил президент.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что с этого года регионы начали переход на новую систему сбора твердых коммунальных отходов. Кардинально меняется принцип и механизм сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, что также позволяет декриминализовать отрасль. Новая схема предполагает появление в каждом субъекте России оператора, который будет заниматься сбором и утилизацией мусора.