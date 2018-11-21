Как россияне смогут зарабатывать на мусоре

В новом году россиянам предстоит кардинально изменить отношение к тем десяткам миллионов тонн мусора, которые они производят каждый год. А государству, справившись с «мусорной мафией» – построить новую цивилизованную отрасль утилизации бытовых отходов. Новшества затронут каждый двор и каждого жителям России. К чему же именно готовиться?

В рамках нацпроекта «Экология» и выполнения майских указов президента с нового года стартует новая комплексная система обращения с твердым коммунальными отходами. По сути, в России продолжится создание новой отрасли экономики и современной инфраструктуры в сфере сбора мусора. А на уровне населения – формирование новой бытовой культуры.

В России еще с 2012 года существует 89-й закон, который регулирует систему обращения отходов, а сама реформа в этой отрасли стартовала в 2015 году. В ушедшем году регионы выбирали региональных операторов и разрабатывали комплексные региональные программы развития системы обращения с отходами. И в 2019, наконец, начнется практическая реализация этих программ.

По данным Минприроды, каждый год россияне «производят» более 70 млн тонн ТКО. Большая часть твердых коммунальных отходов – более 90% – захоранивается на полигонах. Еще 2% сжигается и 8% используется (но не всегда перерабатываются). За первые шесть лет ситуация должна серьезно измениться. В нацпроекте «Здоровье» поставлена цель – до 2024 года довести уровень утилизации мусора до 60% на перерабатывающих заводах. «А в итоге мы должны достичь 95% переработки мусора как, например, в Японии. Это возможно сделать уже к 2030 году», – говорит координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.

Что же должно измениться в новом году для россиян? По плану с нового года в платежных квитанциях появится новая коммунальная услуга обращения с отходами. Раньше за мусор отдельно не платили, а сумма за вывоз и захоронение мусора входила в общие расходы. Тарифы определяют региональные операторы, которые будут теперь заниматься отходами. Сколько же придется платить за мусор?

«В среднем по регионам это будет в районе 100 рублей в месяц на человека. Сколько было? В разных регионах по-разному. В некоторых регионах было и 20 рублей. Тарифы складываются из нескольких составляющих: содержание так называемых площадок накопления по сбору отходов возле дома, которые должны будут переоборудоваться, транспортное плечо и тарифы на захоронение. ОНФ сейчас проводит мониторинг тарифов по регионам – насколько они будут отличаться от того, что граждане платили раньше, насколько они обоснованы», – говорит Миронов.

Кроме того, россияне будут вовлечены в процесс сортировки мусора. В разных регионах схемы обращения с отходами выбраны разные.

Московская область, например, пошла по пути использования двух контейнеров: в один контейнер граждане должны будут складывать пищевые отходы, во второй – стекло, макулатуру и пластик (так называемые вторичные ресурсы).

Причем, жильцам должно быть выгодно, чтобы их мусор заинтересовал перерабатывающие заводы, которые могут установить в том числе отдельные контейнеры для сбора конкретной необходимой им фракции мусора. Например, для отдельного сбора макулатуры.

«Чем более глубокую сортировку осуществляют граждане своими руками, тем они меньше платят за услугу обращения с отходами. Потому что они, по сути, продают свой мусор», – говорит Миронов. Суть в том, что граждане должны платить только за ту часть отходов, которая вывозится на свалку. А за отсортированный мусор, который забирает переработчик – не должны платить. Ведь для них это более дешевое вторичное сырье для производства товаров и прямая выгода. На практике есть усредненные нормативы – сколько в среднем человек формирует отходов, и этот норматив должен быть уменьшен, если стоят баки раздельного сбора мусора и граждане сортируют отходы. Грубо говоря, если весь мусор будут забирать переработчики, то гражданам вообще платить за мусор не надо будет. И так по плану должно произойти в итоге к 2030 году. «Пищевые отходы должны компостироваться, из них должны делать удобрения, грунты, как это происходит, например, в Израиле», – говорит собеседник.

«Здесь главное, чтобы жидкие бытовые отходы и твердые бытовые отходы не ехали в одной машине. Потому что в стандартном мусоровозе реальный объем отходов сжимается в 8 раз за счет прессов. После этого можно отделить только 15-20% твердых бытовых отходов и запустить их переработку. Если ТКО едут в отдельной машине, как это будет в столице и области, тогда запустить в переработку можно будет уже 45-50% объема», – рассказывает координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка».

Кажется, все довольно просто. Но здесь сталкиваются интересы так называемой «мусорной мафии», которая десятилетиями вывозит мусор на полигоны, и новой «гвардии» – сортировочными и перерабатывающими предприятиями, на которые делает ставку государство в борьбе за экологию.

«Полигонщики и региональные операторы чаще всего хотят везти отходы на помойки, так как это увеличивает их прибыль за счет того, что граждане платят больше за захоронение своих отходов. Они не хотят делиться своим объемом мусора, и, соответственно, потенциальной прибылью с промышленными предприятиями. Мы проанализировали все территориальные схемы обращения с отходами, и выяснилось, что в большинстве случаев промышленные предприятия по переработке отходов отсутствуют. В том числе потому, что существует такая неконкурентная борьба», – рассказывает Миронов.

Однако в рамках выполнения нацпроекта и указа президента ситуация должна измениться. Поставлена цель – создать 200 мусороперерабатывающих заводов, о чем напомнил на большой пресс-конференции Владимир Путин. «Речь идет о появлении 200 экотехнопарков, в которые могут входить как уже существующие предприятия, так и новые», – говорит собеседник.

«Уже удалось устранить порядка 12 тыс. незаконных свалок. Когда государство и общество движутся в одном направлении, тогда этот атавизм в виде мусорной мафии или мусорных бунтов, рано или поздно совсем отпадет.

У них будет выбор – либо вообще уйти из этого бизнеса, либо встроиться в него как цивилизованные участники – стать сборщиками или переработчиками. Как показывает практика, большинство свыберет второй путь»,

– говорит Миронов.

По его словам, в первую очередь России надо сосредоточиться на создании сортировочных пунктов. Потому что перерабатывающие предприятия в России в принципе имеются. Например, есть около 70 заводов по переработке макулатуры и несколько десятков – по переработке стекла. Но все они испытывают реальный дефицит в отсортированных отходах. «У нас существует около 10 крупных сортировочных центров в стране, а их должно быть 200-300 штук – по 1-2 в каждом регионе. Сейчас мы вынуждены даже из соседних государств завозить отходы, как это происходит в Нижнем Новгороде, например. То есть мы еще и покупаем чужой мусор», – говорит Миронов.

Еще недавно, кстати, российскую макулатуру не перерабатывали в России потому, что сборщики успешно продавали ее в Европе. Однако ситуация с макулатурой изменилась, когда ввели сначала запрет на ее экспорт в течение года, а потом отменили возврат НДС при экспорте макулатуры, что сделало уже не таким выгодным процесс его продажи Европе.

Надо отметить, что сортировка гражданами мусора – это первый этап. Необходима вторичная сортировка, потому что разделить, например, пластик на 10 различных видов население, конечно, не в состоянии. Есть ПЭТ – это самый ходовой вид, а есть множество других видов. Население также вряд ли захочет отрезать горлышко и донышко у пластиковой бутылки для сортировки, или мыть бутылку, чтобы клея не осталось от этикетки. «На сортировочном пункте происходит конкретная сепарация либо в ручном режиме, либо в автоматизированном, как в Зарайске (Московская область) или в Костроме. Дальше обработанные фракции едут на перерабатывающие предприятия и из вторичного сырья делают товар с добавленной стоимостью», – говорит Миронов.

В новом году также предстоит кардинально изменить отношение к опасным бытовым отходам – это ртуть, батарейки, лампочки. К захоронению они и так уже запрещены, но, понятно, что попасть на свалки с общим мусором могут довольно легко. По нацпроекту «Экология» планируется создание корпорации, которая займется решением этой проблемы. Миронов считает, что логичней озадачить этой проблемой Росатом, потому что он уже занимается опасными промышленными отходами, теперь и бытовыми займется. В каждом дворе должны появиться экобоксы, куда можно будет выкидывать батарейки, градусники, лампочки. И, конечно, должны открыться новые предприятия по утилизации опасных бытовых отходов. Сейчас такое предприятие работает только в Челябинской области, и весь объем, конечно, переработать не сможет.

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Наконец, с нового года ужесточается система расширенной ответственности производителя за весь цикл жизни производимого товара вплоть до его утилизации. Такая система работает во всем мире и уже несколько лет ­– в России. Речь об уплате производителями и экспортерами экологического сбора. Однако с нового года это уже будет экологический налог. Сбор стал налогом, чтобы улучшить его собираемость. «В прошлом году было уплачено всего 2,5 млрд рублей, тогда как должны были собрать 40 млрд рублей. Именно это стало одной из причин того, что администрирование сбора от Росприроднадзора передали в ФНС. Раньше деньги от экологического сбора шли на различные экологические мероприятия и строительство инфраструктуры для переработки отходов. ОНФ предлагает сохранить такое положение вещей – чтобы деньги от налога тоже шли на конкретные экологические задачи», – говорит Миронов.

Впрочем, пока этот налог не заставил компании переходить на производство товаров (и упаковки) преимущественно из материалов, которые легко можно переработать, или из биоразлагаемых материалов. Такие производители платят экологический налог меньше. Но первые два года показали, что производители предпочитают платить максимальную ставку экологического налога, а не менять производство. Так что в этом направлении есть куда развиваться.